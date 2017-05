Cameroun, MY VODAFONE APP : LA PREMIERE APPLICATION MOBILE QUI DONNE UNE VUE A 360° SUR VOTRE COMPTE. :: CAMEROON Dans le souci d’accompagner ses clients dans leur processus d’achat et le suivi de leurs consommations, Vodafone Cameroon met à leur disposition, une application mobile innovante pour la gestion facile de leurs comptes.

#MyVodafone « My Vodafone App » est une application mobile innovante et pratique qui permet de gérer de manière rapide et transparente son compte Vodafone. Son principal objectif est de faciliter l’accès du client aux différentes informations relatives à son compte de crédit internet mais également à l’entreprise.

Vodafone, qui s’appuie sur les technologies les plus récentes pour offrir une expérience unique à ses abonnés est la seule entreprise de télécommunications à proposer un tel service sur le marché camerounais. Cette application est disponible sur mobile via My Vodafone app ou via le menu My Vodafone sur le site web de l’entreprise www.vodafone.cm .

Elle donne la possibilité de :

* Vérifier son solde

* Vérifier l’historique de ses paiements

* Vérifier l’historique de ses consommations

* Accéder aux différentes offres

* Contrôler ses dépenses

* Approvisionner son compte avec une carte de recharge ou à travers un paiement en ligne

* Effectuer des achats de forfaits et de volumes de données additionnels

* Transférer du crédit internet à ses proches

* Vérifier ses informations personnelles

* Trouver le point de vente Vodafone le plus proche

* Avoir des réponses à ses questions grâce à la section FAQ

* Lancer une discussion instantanée avec les agents du service client

* Etc.

Cette application est totalement gratuite sur le réseau Vodafone. Pour l’avoir, il suffit tout simplement de se rendre sur Google Play ou sur App store et lancer le téléchargement de My Vodafone Cameroon.