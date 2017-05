   ALLEMAGNE :: "Phenomenal Women": Mouna KENZA, la créatrice camerounaise des bijoux et accessoires animera l´atelier "confection des bijoux" le 17 Juin à Francfort :: GERMANY

ALLEMAGNE :: "Phenomenal Women": Mouna KENZA, la créatrice camerounaise des bijoux et accessoires animera l´atelier "confection des bijoux" le Passionnée de l´art, discrète et efficace, Mouna KENZA, de son vrai nom Marianne Etoumbè, est la créatrice camerounaise des bijoux et accessoires ethniques. Sa participation au Good Morning Africa Festival à Alwogbé au Togo cet Avril 2017 a plus que corroboré son know-how et son talent à transmettre avec abnégation le savoir.

#GoodMorningAfrica Après des études de littérature, Mouna KENZA se convertit en création de bijoux et accessoires de mode à la base du tissu africain, de perles en bois, de cauris et de matières végétales, confectionnant parfois de modèles uniques très convoités par beaucoup d´artistes. Une passion qui devient vite une profession. En 2011, KENZA met sur pied la collection MOUNA NYHONI CONFECTION. En langue Banen de la région d´où elle est originaire, Mouna Nyhoni signifie "enfants joyeux", ou encore "petite marchande". Une désignation qui reflète le caractère de l´artiste, celle qui ne fait pas économie de sa joie de vivre et de son sourire inépuisable même quand elle est submergée par les exigences du monde de la créativité.

Après plusieurs participations aux festivals en Europe, en France et particulièrement à Nantes et où elle vit, la créatrice, également engagée socialement, est en voie de changer les habitudes vestimentaires avec le tissu africain. Elle ne s´arrête pas seulement en Europe où une forte communauté africaine souvent en quête de repères a plus que jamais besoin de ses créations riches en couleurs et en qualité.

On l´a assistée tout récemment en avril, à travers la presse togolaise, dans son atelier de formation et de création des bijoux à base du matériau local. Méthodique et passionnée, cette camerounaise partage son savoir-faire mais apprend aussi beaucoup au cours de ses pérégrinations artistiques. Et c´est un chemin qu´elle a balisé récemment à Alawogbé au Togo, en donnant non seulement le sourire aux enfants mais surtout de la confiance en soi et du know-how qui pourront aboutir chez certains de ses élèves à une véritable vocation, voire profession.

L´organisatrice de l´événement annuel WAXMANIA à Nantes a été "aussitôt adoptée" à Alawogbé comme nous rapporte son confrère Atemek de Kemet, l´un des organisateurs du Good. Son savoir-faire n´ayant pas laissé les citadins indifférents, c´est ainsi que son expertise est vivement sollicitée. Elle ne tardera pas à plier à nouveau bagage en direction du Togo pour des ateliers de formation à Lomé. Une panafricaniste pragmatique!

La créatrice mettra à Francfort son know-how pour l´atelier de création et un défilé de mode dans le cadre de la journée "Phenomenal Women -Empowerment Stage " organisée par l´association Women for Knowledge.

Forum: Phenomenal Women - Empowerment Stage

Date: 17 Juin 2017

Lieu: Mertonstrasse 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Bockenheim



