FRANCE :: Mr MACRON ET SON ÉPOUSE, DE QUOI JE ME MÊLE? Je ne comprends pas pourquoi chez nous les Africains, on aime se mêler et à critiquer le choix des autres, nous sommes tellement obnubilés par la méchanceté que nous refusons de concevoir le simple fait que dans la vie chacun est libre de faire ses propres choix et d'en tirer les conséquences par lui même..

#ViePrivée En quoi la différence d'âge entre monsieur Le président Emmanuel Macron et son épouse nous concerne??? Pourquoi chez nous, faut-il toujours dépenser inutilement de l'énergie à développer de l'intérêt sur des choses futiles qui ne nous concerne aucunement et ne nous rapporte rien.

Si chacun pouvait se préoccuper à s'occuper avant tout de sa propre vie, les choses iraient beaucoup mieux pour tout le monde. Fichez la paix à monsieur Emmanuelle Macron et à son épouse. Il mène sa vie comme bon lui semble, il n'a pas de compte à vous rendre sur sa vie privée!!!!

Que sa femme soit plus âgée que lui, il est où le problème ??? Une fois de plus, je ne comprends pas. Certains Africains veulent "Africaniser" la mentalité Européenne, avec leur mentalité rétrograde en ce qui concerne le choix de la femme.

Vous savez, à travers les actions de monsieur Macron on constate (pour ceux qui sont initiés ) sa grandeur d'âme et d'esprit!!! La grandeur n'a pas d'âge. On reconnaît un grand homme par ses choix et précisément par le choix de la femme de sa vie.

On reconnaît également les hommes qui ont un petit esprit par leurs critiques à l'égard du choix de la femme de leur vie. Apprenons à nous maîtriser, apprenons à nous abstenir de donner notre opinion et des leçons sur la vie privée et le choix de vie des autres .

C'est de la prétention de penser un seul instant que tout le monde a la même vision de faire les choses. C'est très mal élevé de vouloir influencer le choix sentimental de l'autre. Respectons ce que l'on peut appeler la liberté de choix. Chacun est libre de faire ses propres choix et de mener sa vie comme bon lui semble, même si on a à faire à un homme publique, n'oublions pas que le droit de réserve sur sa vie privée lui appartient.