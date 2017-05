   ÉTATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: WILLIAM JORDAN OU LE RÊVE AMÉRICAIN D'UN CAMEROUNAIS QUI SE PROJETTE EN CONCESSIONNAIRE AUTO ENTRE 2022 ET 2023(vidéo) :: UNITED STATES

ÉTATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: WILLIAM JORDAN OU LE RÊVE AMÉRICAIN D'UN CAMEROUNAIS QUI SE PROJETTE EN CONCESSIONNAIRE AUTO ENTRE 2022 ET 2023(vid Willian JORDAN et son associé Éthiopien sont propriétaire d'un garage dans le Maryland aux USA qui s'étend sur une superficie de 2 hectares. Ce n'est pas une fiction, mais une réalité que nous relate avec beaucoup de modestie ce fils des quartiers difficiles de Douala au Cameroun. Spécialisé dans les voitures haut de gamme, William fervent croyant en Dieu, nous balade avec fierté entre Mercedes et autre grande marques dans son environnement professionnel.

#GrandeMarque Si le succès arrive après le travail, William Jordan y croit dur comme fer que si l'on veut, on peut. Deux hectares de garage pour dépanner la grande marque Mercedes Benz, c'est aussi ça MAGIC BENZ SERVICES qui fait la fierté de notre diaspora.