Belgique - Diaspora : Germaine Monè, Joël Epallè et les anciens lions indomptables enflamment Bruxelles :: BELGIUM La ville de Bruxelles et ses environs, en Belgique, n´oublieront pas de si tôt la journée du samedi 06 mai 2017 au cours de laquelle Germaine Monè, Joël Epallè et les anciens lions indomptables ont enflammé le public, très varié, qui a pris part au tournoi de football et à la Grande Nuit Kalara organisés par l´ASBL Kalara Belgique.

#KalaraBelgique Comme c´est de coutume depuis 6 ans déjà, le tournoi de football et la Grande Nuit Kalara sont les activités-phare de l´association Kalara Belgique, dont le but principal est de soutenir les élèves des régions défavorisées du Cameroun. Ce sera le cas en septembre prochain, puisque la caravane Kalara va se rendre dans la région du Littoral Cameroun, pour remettre des dons en matériels scolaires aux élèves des villes de Yingui et Mossè, dans le département du Nkam et de Bonaléa dans le département du Moungo.

Malgré le léger retard, c´est autour de 11 heures que l´ancien lion indomptable, Joël Epalle, lance le premier match du traditionnel tournoi de football de l´ASBL Kalara Belgique ; tournoi auquel prennent part 12 associations sportives venues des quatre coins de l´Europe. Pendant près de 5 heures d´horloge, SC Nyanga Allemagne, 2-0 Bruxelles, Africa Moto, Camfoot Dublin, 2-0 Ganshoren pour ne citer que celles-là, vont rivaliser d´ardeur et d´adresse dans une ambiance de fête, de rencontres et d´échanges mutuels.

Si le public a hautement apprécié le match de la finale remporté par l´équipe locale sur Vétérans FC Berlin et dont le coup d´envoi a été donné par Jean Matip, père des internationaux Joel et Marvin Matip, qu´entouraient Fred Siewe, président de la Fédération Internationale de football Vétérans en Europe (F.I.F.V.E) et Ghislain Anafack, le trésorier, c´est á n´en point douter le match de gala ayant opposé lesà l´équipe de Mons qui a été le point focal de ce tournoi de solidarité.En effet, vainqueurs 3 buts á 1 sur leurs adversaires du jour, le capitaine Jean-Jacques Missè Missè et ses coéquipiers ont dû puiser dans leur glorieux passé d´ancien international pour faire la différence face á une équipe jeune, à majorité estudiantine, difficile á manœuvrer et pétrie de talents. Il a fallu au coach Emile Eyidi alias "poison des défenseurs" de remonter les bretelles á ses poulains á la mi-temps alors que le score était de 1 but partout pour que ceux-ci prennent conscience de l´importance qu´ils ont à gagner le match, fut-il un match de gala. "Les gars, dit-il d´un air sérieux, n´oubliez pas que le football est ce que nous savons faire. Alors faisons-le bien ; donc faites courir ces gars sans ballon au lieu que ce sont eux qui nous fassent courir ".

A la reprise, Eric Djemba Djemba, Serges Mimpo, Thierry Modo, Djanka Beaka, Moukoko Mozer, Bernard Tchoutang, Mbida Messi, Eboue, Joel et Thierry Epalle, Epane et les autres, comme revigorés, vont appuyer sur l´accélérateur. Ils gratifieront ainsi le public de nombreux gestes techniques et des actions d´éclat. Le match s´anime de plus en plus. Le public crie de joie et scande leurs noms. Au coup de sifflet final, embrassades, prises de photos et échanges de contacts mettent fin á une journée-marathon de football, bien maitrisée par le parrain Joël Epallè, le commissaire des matches, toujours au four et au moulin. Tout est bien qui finit bien.