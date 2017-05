LANGUE SERPENTINE : LE JEUNE MACRON ET LES VIEUX MOUTONS D’AFRIQUE :: AFRICA L’élection de MACRON, 39 ans, est un véritable uppercut asséné aux visages des vieux dirigeants de l’ Afrique francophone . L’abîme de générations qui séparent le nouveau Président de la France et les tyranneausores de la forêt équatoriale, fait rire le monde entier.

#EmmanuelMACRON En 1979, quand SASSOU NGUESSO, OBIANG NGUEMA devenaient Présidents respectivement au Congo et en Guinée Équatoriale, Emmanuel MACRON, âgé de 2 ans, n’avait que l’ambition de s’ accrocher et s’ abreuver des sources lactées du sein de sa maman. Quand BIYA prend le pouvoir au Cameroun en 1982, MACRON BIBERON porte ses caleçons de petits garçons de 5 ans ,et reçoit les bonbons comme récompense parce qu’il réussit l’exploit de ne plus faire pipi au lit. Quand Idriss DÉBY monte au pouvoir au Tchad, MACRON, âgé de 13 ans est fan du dessin animé KIRIKOU à la télé, ne s’ imaginant pas qu’ il va vivre la réalité et rencontrer les vrais Présidents KIRIKOU surannés de l’ Afrique centrale, marchant tels des robots animés en 3D.

SASSOU NGUESSO, OBIANG NGUEMA, Paul BIYA, Idriss DÉBY , ont vu passer Valéry Giscard d’ ESTAING,, Jacques CHIRAC, Nicolas SARKOZY, François HOLLANDE, maintenant Emmanuel MACRON, mais ils restent accrochés au pouvoir telles d’ affreuses hydres. Avec des échines rouillées, ils n’ont pas eu honte d’aller se courber devant Laurent FABIUS qui était chef de gouvernement en France à l’âge de 37 ans.

Le monde a beau changer, les classes politiques ont beau se renouveler même en Corée du Nord où Kim JONG-UN n’a que 34 ans, mais les mammouths obscurantistes de l’ Afrique noire restent en place. Ils ont été les premiers à adresser les lettres de félicitations au chef du Gouvernement belge Charles MICHEL âgé de 38 ans, le Premier ministre de l’ Italie Matteo RENZI âgé de 39 ans, le chef du Gouvernement estonien Juri RATAS âgé de 38 ans, la Présidente du Kosovo Atifete JAHJAGA,élue à 36 ans.

L’ Afrique centrale reste tragiquement bloquée dans les vestiges des monarchies entretenues par une dictature latente. Les nouveaux MACRON qui fleurissent actuellement sur le fumier africains, ne sont que des fleurs qui ne pourront donner de fruits, tant qu’il n’y aura pas la moindre semence d’une révolution menée par la jeunesse, ou l’union sacrée de l’opposition. Comme le disait François MITTERRAND : 《un dictateur n’a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi 》.