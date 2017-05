France- Cameroun- Diaspora: LES ARTISTES CAMEROUNAIS ORGANISENT UN "BŒUF-BOURGUIGNON SPÉCIAL NATASCHA BIZO" Organisé par Aggeex NAMAB(Association CE.DY.F'ART AFRICA INTERNATIONAL), le Dr Armand Nghemkap et JMTV+, sous l'impulsion de Wess FOSSO, quelques artistes,d'origine camerounaise,ont fait le déplacement,ce dimanche 7 mai 2017, de la ville de Sens, située dans l'Yonne en France, pour apporter leurs soutiens à la chanteuse Natascha BIZO, qui lutte depuis 6 ans, contre un double cancer et plusieurs tumeurs au cerveau.

#ChanteuseNataschaBizo Étaient présent:

Aggeex NAMAB, Nadia Ewandè, Clarisse Alima,Marie-Florence Mvogo, Dr Armand Nghemkap,Zélé le Bombardier et Jacky Moiffo de JMTV+ entant que Journaliste.

Ces Artistes ont,unanimement déploré le déficit de solidarité entre les artistes camerounais de la diaspora,qui s'est fait remarquer par la très faible participation de ceux-ci à ce déplacement, le choix calendaire s'y prêtait pourtant, le lundi 8 mai, jour suivant,étant férié en France.

L'émotion a été à son paroxysme lorsque Natasha BIZO,pour la première fois devant des caméras, à remercié et rendu hommage à Bertrand,son compagnon et papa de Koleen Oprah , sa dernière fille, pour sa présence,et sa patience, à ses côtés depuis 6 ans et le début de ses déboires de santé. Le concerné, habitué à l'anonymat en est sorti pour recevoir cet hommage,avant de le lui rendre à son tour.

JMTV+ vous propose de revivre cela grâce à cette émission en vidéo.