CAMEROUN :: Sinistre au lycée Leclerc : Les élèves recasés :: CAMEROON Les bâtiments des 6e servent depuis hier aux élèves de Première dont les classes ont été détruites par la pluie, samedi dernier.

#De Classe C’est anxieux qu’Aubin Sanama et plusieurs autres de ses camarades, élèves en classe de première D au lycée général Leclerc de Yaoundé, se sont rendus dans leur établisse- ment hier matin. Et pour cause, les toitures de leurs salles de classe ont été emportées samedi dernier, par la forte pluie qui s’est abattue sur la ville.

« J’ai vu le drame qui est survenu dans notre établissement aux infos. Les images montraient des classes inacces- sibles. Car non seulement le toit avait été emporté, mais le plafond et la charpente se sont retrouvés à l’intérieur de la salle. Du coup ce matin, j’ai hésité à me rendre à l’école, car ne sachant pas dans quelles conditions les cours nous seront dispensés », explique le jeune élève.

Hier matin pourtant, l’ambiance était studieuse dans l’enceinte de l’établissement. Des dispositions ayant été prises par les responsables pour que les élèves des classes sinistrées puissent poursuivre leurs études en toute quiétude. « J’aimerais rassurer les parents que les cours se poursuivent normalement dans notre établissement, malgré cet incident.

Les élèves de 6e ayant terminé leurs programmes, ceux de première utilisent leurs salles de classe », confie Elisabeth Ntonga, proviseur de l’établissemeent. Au total, ce sont 12 salles qui ont été touchées par l’intempérie. Mais tout rentrera dans l’ordre d’ici peu, a promis le responsable de l’établissement. « Le ministre des Enseignements secondaires a dépêché une une équipe technique, qui était là ce matin Ndlr : hier matin) pour évaluer l’ampleur des dégâts et faire un devis.

D’ici deux semaines, nous aurons des salles de classe remises en bon état », a-t-elle ajouté. Des mesures ont également été prises pour éviter que ce type d’accident ne se reproduise. « Les techniciens vont également inspecter les autres salles de classe. Ainsi, des tôles et les charpentes seront passées au peigne fin. Car on a frôlé la catastrophe. Si c’était arrivé un jour de classe, imaginez le drame », s’inquiète-t- elle.