   Allemagne: "Phenomenal woman": La cinéaste Mary-Noel Niba très attendue à Francfort le 17 Juin pour présenter son film "Claire ou l´enfant de l´amour" :: GERMANY

Allemagne: "Phenomenal woman": La cinéaste Mary-Noel Niba très attendue à Francfort le 17 Juin pour présenter son film "Claire ou l´enfant de l Mary-Noel NIBA est un trésor du cinéma camerounais nantie d´un long parcours professionnel. Auteur de plusieurs films documentaires entre autres "Le dos de la veuve", "Yannick ou le Pied de l’Espoir" et des fictions radiophoniques "l’Héritier de Mellan" et "Zéro Ballon ", la cinéaste sera bel et bien au rendez-vous inédit du forum "Phenomenal Women - Empowerment Stage" de la femme qui aura lieu le 17 juin à Francfort, sous la houlette de "Women for Knowledge". Elle présentera son nouveau bébé cinématographique "Claire ou l’enfant de l’amour", son premier long métrage de fiction.

#Mary-NoelNIBA Issue de l’ESRA (Paris), de l’Université de Valenciennes (DEUG Arts Plastiques) et de l’Université d’Aix Marseille (Maîtrise en Science et techniques des Métiers du son et de l’image) où elle a été formée en cinéma, Mary-Noel NIBA est passionnée de son art. Recrutée à la télévision nationale camerounaise, CRTV, en 1992, elle commence sa carrière comme réalisatrice des émissions d’information (journaux télévisés et magazines d’infos – Migrations, "Thermomètre" et "Recto Verso"). Son magazine "Le Français Tel Quel" sur les particularités du français parlé au Cameroun la rend célèbre à travers le pays.

Elle ne tardera pas à être appelée à occuper des hautes fonctions à la direction générale de la CRTV, devenant tour à tour Directeur Adjoint chargé de la production, avant de prendre en charge le poste stratégique de Directeur Commercial Adjoint chargé de marketing et de la publicité. Sa carrière prend une tournure internationale lorsqu´elle devient consultante chargée du Projet "Maisons des Savoirs" auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Actuellement, cette dame aux multiples casquettes est chargée des Relations publiques à l’Ambassade du Cameroun à Paris et toujours active comme cinéaste indépendante et productrice Déléguée de Luman Communications, une société de production, de distribution de films et de conseil en communication dont le siège social est basé à Yaoundé.

Rendez-vous est alors pris pour le 17 juin à Francfort dans le cadre du forum "Phenomenal Women - Empowerment Stage " de temps forts de l´entrepreneuriat, de la créativité des femmes vous attendent. Une journée riche qui sera couronnée par la projection du long métrage "Claire ou l´enfant de l´amour" de Mary-Noel NIBA, suivie d´une discussion animée par la réalisatrice.

Forum: Phenomenal Women - Empowerment Stage

Date: 17 Juin 2017

Lieu: Mertonstrasse 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Bockenheim



Pour plus d´informations, veuillez consulter: https://www.facebook.com/events/1862150954028110/