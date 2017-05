France-Cameroun-Diaspora: MONI BILE dans "LE BOEUF-BOURGUIGNON de JACKY MOIFFO" (2ème partie) Plus de trente cinq ans après ses début dans le show-business en Côte-d'Ivoire, l'auteur de Osi Tapa Lambo lam qui n'avait que 22 ans à ses début, n'a pas pris la moindre ride, ni en chanson, ni physiquement. Comme on dirait dans son pays, le Cameroun, "le Gars est toujours frais, comme le poisson...", un poisson sorti du fleuve wouri, dans lequel Douala, ville dans laquelle il naquit en 1957.

#OsiTapaLambo En un peu plus de trois décennies d'une carrière bien fournie de vingt album et de plusieurs titre à succès tel: chagrin d'amour, Bijou, bye bye, makossa parade et j'en passe, Adolphe Dieudonné MONI BILE a récolté deux disques d'or, un Maracas d'or de la musique moderne africaine, et plusieurs autres récompenses à travers le monde entier.

Pour en savoir plus sur la vie de l'Homme et de l'artiste Moni Bilé, l'émission en 3 parties de 45mns chacune, vous livre jusqu'aux anecdotes les plus inimaginables.

Bon visionnage.

