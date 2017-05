   ÉTATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: L'ANNIVERSAIRE TRÈS SELECT DE CHRISTELLE AMELLI NDOGMO SE TRANSFORME EN UNE DEMANDE EN MARIAGE SOUS UNE TOUR A WASHINGTON DC :: UNITED STATES

ÉTATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: L'ANNIVERSAIRE TRÈS SELECT DE CHRISTELLE AMELLI NDOGMO SE TRANSFORME EN UNE DEMANDE EN MARIAGE SOUS UNE TOUR A WASHIN On dirait un compte de fé que non, c'est au pied de l'une des tours de Washington DC que l'on a vécu un moment intense de bonheur en ce jour d'anniversaire de notre compatriote Christelle. Son petit ami Christian a profité de la présence des amis et des connaissances pour franchir un pas décisif.

#PetitAmiChristian Alors que nous nous apprêtions pour la traditionnelle coupure du gâteau, il sort une bague de fiancaille pour demander officiellement Christelle en mariage? Tout naturellement, cette dernière acceptera en larme et avec beaucoup d'émotion.

Tous les invités seront sous le charme de l'action et fêterons toute la nuit au rythme des musiques de chez nous, en attendant avec impatience le grand jour qui ne tardera pas, nous confiait Christian.