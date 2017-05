France-Cameroun-Diaspora: VIVEZ EN IMAGES L’ANNIVERSAIRE DE L’ECURIE DES STARS AVEC L’ARTISTE NGUISA Le rendez-vous du Dimanche fêtait ce Dimanche 7 Mai 2017 un an de plus, et exceptionnellement, on est revenu à Asnières-sur-Seine, avec l’artiste Nguisa qui chante lonon (les oiseaux migrateurs en Duala).

#LesOiseauxMigrateurs L’Ecurie des Stars c’est chaque Dimanche de 18 H à 2H au 117 rue Championnet à Paris, retrouvez les images de cet anniversaire sur ce lien : https://www.facebook.com/pg/L%C3%89curie-des-Stars-1467167280231234/photos/?tab=album&album_id=1910528195895138