CAMEROUN :: Un pavillon Samuel Eto’o à l’hôpital Laquintinie de Douala :: CAMEROON La cérémonie de rétrocession de ce bâtiment à l’hôpital Laquintinie a eu lieu ce lundi 08 mai 2017 en présence du ministre de la santé publique André Mama Fouda. Du couple Eto’o et de nombreux invités et fans de l’ancien lion indomptable.



C’est en sa qualité de président de la fondation Samuel Eto’o mais aussi en digne fils de la ville Douala que l’ancien capitaine des lions indomptables du Cameroun a procédé a l’ouverture officielle du pavillon qui porte son nom. Il abritera le centre des urgences et réanimation pédiatriques.



Ce jour était attendu depuis déjà un moment et de nombreux curieux qui voyaient le bâtiment achevé se posaient la question de savoir quand est ce que ce pavillon va pouvoir commencer à recevoir des malades. Ceux-là ont eu la réponse à leur question. Au cours d’une cérémonie fortement courue par toutes les autorités tant bien administratives que traditionnelles de la ville de Douala on investit l’esplanade du pavillon Samuel Eto’o.

#SamuelEtoo Par ce geste, le goleador entre dans la liste déjà bien fournie des donateurs de l’hôpital qui est une sorte d’hôpital central de Douala. Le professeur Ndjock, directeur de cette formation sanitaire, dans son propos a rendu hommage à l’un de ses prédécesseur a ce poste le Dr Jérémie Solle qui en son temps avait pensé ce projet.

Quelques années plus tard le fruit de son grand cœur et de sa grande générosité est enfin matérialisé au grand bonheur des populations de la ville de Douala et des patients de l’hôpital Laquintinie. Pour le professeur louis richard Ndjock, ce bâtiment contribuera à coup sûr a une meilleure prise en charge des patients. Avec ses 48 lits et des salles climatisées, il répond aux normes internationales en matière de santé. Une solution à la mortalité infantile au Cameroun.

Samuel Eto’o le bienfaiteur a lui aussi exprimé « sa grande joie au moment ou il voit se réaliser un rêve d’enfant dans une ville de Douala » qui lui a tout donné et à qui il doit tout. La cérémonie de ce lundi a aussi été l’occasion pour le premier magistrat de la ville, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala de faire de Samuel Eto’o citoyen d’honneur de ville de Douala.