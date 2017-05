Cameroun: Le mot du MCPSD - Ecrivons ensemble une page nouvelle :: CAMEROON On a beau regarder, il n’y a point de nouvelle tête dans le jeu politique camerounais, bien au contraire ! Nous tournons en rond, ce sont les mêmes que nous voyons depuis trois décennies au moins, on prend les mêmes et on recommence, la même petite chanson avec les mêmes instruments et les mêmes musiciens dans les mêmes cabarets ! Une tête est-elle nouvelle ? C’est pour une vieille politique parce que le système se renouvelle de l’intérieur.

#VictoireCollectiveNest Pour mettre les Camerounais au travail, pour mettre en marche leur imagination, pour mettre en mouvement leur génie il faut qu’ils rêvent, il faut qu’ils puissent se projeter vers le monde de demain sans perdre de vue celui d’aujourd’hui, qu’il faut transformer.

Il ne faut pas avoir des épaules larges, être un surhomme, il faut être entraînant pour le peuple, il faut susciter l’espoir, il faut élargir l’horizon des possibles, il ne faut pas que la victoire soit extatique mais réaliste parce qu’ensemble nous voulons écrire une nouvelle page. Cette victoire collective n’est pas celle d’une tribu contre une autre, d’une région contre une autre mais certainement celle d’un peuple sur lui-même. Un désaveu de ce que nous avons subi hier, de ce que nous avons été hier. Une victoire sur une vie qui ne nous convient plus à personne. Nous devons ensemble tenir un discours qui sonne vrai parce qu’il est inscrit au cœur de ce que nous sommes, un discours qui connaît les valeurs du travail et les améliore, nous devons tenir un discours de construction et d’invention d’un modèle de société parce que celle dans laquelle nous vivons nous présente de vieux clichés avec lesquels nous ne pourrons jamais traverser le siècle ni inscrire nos enfants.

Ceux et celles qui ont un emploi doivent en vivre, ils n’ont pas besoin de charité, les travailleurs ont besoin de salaire corrects ! C’est tout sauf de la magie c’est tout simplement humain, un travail chers compatriotes, c’est non seulement un salaire mais aussi de la dignité.

Il n’y a que dans cette petite caste qui s’est construite sur la sueur et les larmes de la majorité qu’on est fier de s’enrichir sans rien faire, qu’on inscrit sa progéniture dans les grandes écoles sans passer par la case concours, qu’on nie les valeurs de solidarité, que les prébendes sont plus importantes que le Cameroun, le Camerounais !

Le MCPSD veut donner du temps aux parents afin qu’ils connaissent leurs enfants, qu’ils vivent avec eux, qu’ils prennent le temps d’échanger et de jouer avec eux parce qu’ils sont leurs premiers éducateurs. Le monde dans lequel nous vivons va tellement vite, qu’en courant à l’extérieur nous détruisons notre intérieur, nos maisons, notre famille. Nous pensons que nous pouvons répartir équitablement le temps de travail entre tous pour maintenir les emplois en premier et pour vivre avec les nôtres en second.

Que devons-nous faire de nos parents et grands-parents quand ils deviennent dépendants dans une société qui n’a pas construit de maison de retraite, où le monde de l’emploi n’a pas prévu ce temps que nous leur devons ! Une telle solution suppose un véritable changement de mode de vie, de paradigme, de construction de nos maisons, ce sont de petites choses pour une grande avancée.

Nous sommes les seuls aujourd’hui, oui, le MCPSD est seul aujourd’hui à s’exprimer aussi ouvertement sur ces sujets, les autres ? Les autres entretiennent le flou le plus complet. Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas de programme ? Parce qu’ils sont des privilégiés d’un système qu’ils ont contribué à mettre en place et à entretenir ? Nous ne pouvons pas laisser chacun face à sa conscience car celle-ci est cachée, ce que nous voyons c’est la déliquescence de notre mode de vie, nous voyons une société qui ne propose rien pour l’avenir de nos enfants.

Si nous ne nous mobilisons pas, si nous l’émotion prend le dessus, si nous regardons les noms, ceux qui sonnent région, tribu, clan, alors nous allons au-devant de nouvelles illusions, elles se solderont demain par autant de déceptions, exactement comme ce fut le cas en 1982.