CAMEROUN :: Un proviseur en prison :: CAMEROON Le proviseur du lycée classique de Nguelemendouka est en détention pour avoir distrait les frais d’examens des élèves candidats au probatoire et au baccalauréat.

#ListesProvisoires Le proviseur du lycée de Nguelemendouka, Mathurin Ayek Mvomo, séjourne en ce moment à la prison d’Abong Mbang. Il est présumé coupable de distraction des frais des dossiers d’examen des élèves de l’établissement qu’il dirige. Ses victimes sont notamment les candidats au probatoire et baccalauréat toutes séries confondues pour le compte de la session 2017. La descente aux enfers du proviseur Ayek commence avec la non publication des listes provisoires des candidats au Bepc. La révolte des élèves de 3ème poussera le chef d’établissement à solliciter le soutien de l’association des parents des élèves et enseignants pour remédier à la situation.

« Ce sont d’abord les élèves de 3ème qui ont voulu se rebeller parce que après vérification il est aparu que le proviseur n’avait pas fait acheminer les dossiers des élèves de 3ème », laisse entendre Michel Ngoumou le président de l’Apee du lycée de Nguelemendouka. Il précise par la suite : « Il a demandé un prêt d’environ 700.000 FCfa à l’Apee, et c’est avec cet argent qu’il a réussi à payer les frais d’examen des candidats au Bepc. Voilà comment ce cas a été géré ».

Toute la communauté éducative et les populations de cet arrondissement croyaient que le calme et la sérénité était revenue au lycée de Nguelemendouka mais c’était sans compter avec les appétits financiers du proviseur. Les activités dans cet établissement sont à nouveau paralysées avec les épreuves physiques au baccalauréat. Les candidats à cet examen exigeaient les listes provisoires a défaut des listes définitives. Le sous-préfet de l’arrondissement de Nguelemendouka, Simplice Kengne est descendu à l’établissement et les candidats ont finalement passé les examens le 25 avril dernier sans avoir l’assurance que leurs dossiers ont été acheminés.

L’organisation de l’épreuve zéro est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Une fois de plus, les élèves remettent sur la sellette l’affichage des listes provisoires ou définitives attestant leurs inscriptions aux différents examens. Le chef de terre descend à nouveau à l’école et demande aux élèves de se soumettre à la composition de l’épreuve zero et que les listes seront affichées avant la fin de la journée du jeudi 27 avril.

C’est alors que le sous-préfet dépêche un de ses collaborateurs à Abong Mbang afin qu’il puisse entrer en possession desdites listes. C’est du retour de l’émissaire de Simplice Kengne d’Abong Mbang que le tôlé a éclaté , car dans les listes ramenées et affichées, la quasitotalité des noms des élèves candidats du lycée de Nguelemendouka n’y figuraient pas.

« Apres publication des listes, plusieurs candidats n’ont pas retrouvé leurs noms sur les listes. Il s’en est suivi un mouvement d’humeur des élèves qui a conduit à des casses des bâtiments administratifs du lycée et des casses au domicile du proviseur. Apres vérification on a effectivement trouvé que 42 dossiers du baccalauréat et 64 dossiers du probatoire n’ont pas été acheminés », affirme Missing Meyong, le délégué départemental des Enseignements secondaires du Haut-Nyong.

Récidiviste

Interrogé sur ce qu’il adviendra de ces élèves, le patron des enseignements secondaires dans le Haut-Nyong rassure : « Des instructions ont été données pour que les dossiers de ces candidats soient acheminés à l’office du baccalauréat. Ce que nous avons fait le 02 mai 2017 ». Quant au proviseur ? « Il a commencé à restituer les frais des dossiers qu’il a distrait.

Il a tout de même été placé sous mandat de dépôt à la prison d’Abong Mbang. Je viens d’être avec le procureur. Je ne connais pas le sort qui lui est réservé, mais la justice va seulement faire son travail », pense le délégué. Le présumé coupable lui est plutôt serein. « La situation est déjà arrangée et j’attends seulement sortir d’ici », déclare Mathurin Ayek Mvom, le proviseur du lycée de Nguelemendouka. Celui-ci n’est pas à sa premiere bourde.

Alors directeur du Ces de Bika, ce professeur de lycée d’enseignement général hors échelle avait déjà été indexé dans le détournement des frais d’inscription de ses élèves au Bepc. Depuis qu’il a pris les commandes du lycée de Nguelemendouka, les scandales financiers liés aux frais d’inscriptions aux examens officiels se succèdent. L’année dernière il a fallu la descente sur le terrain de Dieudonné Nkella Ndongo (alors délégué régional pour l’Est du Minesec) pour calmer les élèves de 3ème révoltés car les dossiers n’avaient pas été acheminés.