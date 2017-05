CAMEROUN :: Opportunités : Camair-Co lance des formations des pilotes et mécaniciens :: CAMEROON Les candidats intéressés doivent déposer leurs dossiers de candidatures jusqu’au 31 mai 2017.

#FormationInitiale La compagnie aérienne nationale Camair-Co vient de lancer un concours externe en vue du recrutement et la formation initiale des pilotes. Pour faire acte de candidature, il faut être de nationalité camerounaise, être âgé de 25 ans maximum, avoir satisfait à la visite médicale de sélection faite par le centre d’Expertise médicale aéronautique (Cema), être titulaire d’un Baccalauréat scientifique + 3 minimum et avoir une bonne maîtrise de l’anglais (lire, parler, écrire).

Dans la même veine, un concours interne et externe est également ouvert pour le recrutement et la formation initiale des jeunes mécaniciens avion. Pour postuler, il faut être de nationalité camerounaise, être âgé de 25 ans maximum. Pour les postes de mécaniciens systèmes avionique et structure, le candidat doit être titulaire d’un Baccalauréat (C, D, E, F1, F2, F3) + minimum dans les filières techniques.

Pour ceux qui désirent postuler comme mécanicien d’ateliers, il faut être titulaire d’un Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou d’un Brevet d’études professionnelles (BEP) dans les filières mécaniques, hydrauliques, pneumatique électronique et électronique.

Que ce soit pour la formation initiale de pilote ou des, les candidats doivent envoyer leur dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse careers@camair-co.net ou les déposer à la direction des ressources humaines de la Camair-Co au siège au quartier Bonanjo à Douala. Les dossiers de candidature qui doivent être déposés jusqu’au 31 mai 2017 doivent préciser en objet : « concours pour la formation initiale des» ou « concours initiale pour la formation initiale de pilote ».

S’assurer d’un personnel jeune pour la relance Selon quelques observateurs, le recrutement que vient de lancer Camair-Co se situe dans le sillage de son plan de relance. En effet en quittant le statut de locataire à celui de propriétaire des aéronefs constituant sa flotte, Camair- Co a franchi une étape décisive de son plan de relance à implémenter avec le concours de la firme américaine Boeing.

Ce plan de relance, dont la version révisée a été présentée le 20 mars 2017, prévoyait l’acquisition, dès la première année de son implémentation, de deux Boeing 737-700 NG, ce qui est effectif depuis ce 19 avril 2017. Initialement prévu pour s’étendre sur 5 ans, le plan de relance de Camair-Co, qui va finalement s’étendre sur une période de 7 ans, prévoit également l’augmentation de la fréquence des vols intérieurs, de 70 à 100 par semaine.