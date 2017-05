Cameroun: La mairie de Douala 5è fait ses comptes :: CAMEROON C’est en présence du tout nouveau préfet du département Wouri que le conseil municipal consacré à l’adoption des comptes de 2016 s’est tenu à douala 5è jeudi 4 mai dernier.

#ConseilMunicipal En 2016, le budget prévisionnel de la commune de douala 5 è s’équilibrait en recette et en dépense a la somme de 2.990.825.516 FCFA. L’enveloppe globale de la commune a atteint 3 .123 .100.416fcfa ; 1752495385 ont été enregistré comme recettes et les dépenses effectivement payées se sont élevées à 1828584832 ce qui fait se dégagerunexcèdent des recettes sur les dépenses de plus de 23 millions de FCFA. Contrairement a l’année 2015, ou la commune d’arrondissement avait réaliser un taux de 35 pourcent, l’exercice 2016 a été l’occasion pour elle d’atteindre la cible des 56 pourcent la session ordinaire du conseil municipal de ce 4 mai a permisaux conseillers municipaux de douala 5è d’adopter les comptes en examen avec 53 voix pour, 3 contre et une abstention .

Plusieurs couacs ont été constatés par le Bertrand joseph Mache le nouveau préfet du Wouri qui présidait pour la toute première fois un conseil municipal dans la ville de douala et comme l’a affirmé Maitre jean de dieu Momo conseillé municipal à la mairie de douala 5 è, ceux permettront à la mairie de se redynamiser pour les échéances à venir. Car il faut releverque l’année qui vient de se terminer a été marquée dans cette commune par de nombreuses réalisations dans les domaines tels que l’éducation, la santé, l’assainissementurbain, des infrastructures et des équipements. Pour la nouvelle année 2017 l’accent sera mis tel que l’affirme le maire Gustave Ebanda sur les logements sociaux par la construction d’une cité municipale de 5000 logement sociaux et aussi un second projet qui porte sur la construction d’un funérarium avec l’aide des partenaires italiens qui sera une grande première dans la sous-région.