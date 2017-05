CAMEROUN :: Les cops de Douala chez le gouverneur :: CAMEROON Ils sont venusprésenter leurs médailles remportées aux derniers jeux universitaires ainsi que leur trophée de première formation de ces jeux de Bamenda.

#JeuxUniversitaires L’évènement méritait le détour car depuis de nombreuses éditions, on savait le trophée de meilleure formation universitaire des jeux réservé aux élèves de l’institut national de la jeunesse et des sport INJS qui est comme son nom l’indique si bien une écolespécialisée en sport mais pour l’Edition 2017 des jeux universitaires qui vient de se terminer à Bamenda, l’université de douala a contesté ce leadership et a terminé les jeux en tête du classement général par médaillesaprès avoir remporté un total de 31 médailles donc 14 en OR , 12 en argent et 05 en bronze.

De retour de Bamendadonc, c’est en compagnie de tous les responsables de l’université de douala qu’ils sont venu présentera la plus haute autorité de la région le fruit de leur efforts.



Le gouverneur entouré de tout l’état-major de la région a offert une réception digne des champions d’Afrique aux cops de douala dans ses services. Ce dernier a tenu àféliciterpersonnellement chaque athlètemédaillé ou pas ayant participé à l’épopée de Bamenda 2017. Dans son allocution de circonstance, Samuel Dieudonné IvahaDiboua a tenu remercier ces étudiants pour l’honneur qu’ils donnentà la région du littoral tout en leur demandant de redoubler d’ardeur au travail car « le plus difficile n’est pas d’arriver au sommet mais de s’y maintenir ». Pour mieux encourager ces jeunes gens il a remis une somme de 600.000fcfa comme prime d’encouragement à titre personnel.

Les étudiants de la faculté des sciences halieutiques de l’université de douala ont profité de cette occasion festive pour présenter eux aussi au numéro un de la région le grand prix de l’excellenceacadémiqueen science et technologiedécerné par le président de la république Paul Biya.