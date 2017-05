   Cameroun :: Affaire sénateur Menye Ondo/ Edjo Esono (ex-ministre des Finances de Guinée Equatoriale : Le quotidien Le Messager au tribunal cette semaine :: CAMEROON

Cameroun :: Affaire sénateur Menye Ondo/ Edjo Esono (ex-ministre des Finances de Guinée Equatoriale : Le quotidien Le Messager au tribunal cette semaine :: CA Selon l’entourage du parlementaire et notaire camerounais qui a écourté son séjour en Europe, le quotidien fondé par Pius Njawé, lequel a révélé cette rocambolesque histoire de 465 millions FCFA qui écorne Me Menye Ondo, serait attrait en justice cette semaine pour « diffamation ».

#LeMessager Dans sa grande Une du 02 mai 2017, le quotidien Le Messager, fait état d’un détournement de 465 millions FCFA se rapportant à une propriété foncière qu’Edjo Esono, ex-ministre des Finances d’ Obiang Nguema Mbasogo, avait voulu acquérir dans un premier temps à Douala, puis à Yaoundé. En Europe au moment de la parution de cette Une tonitruante qui a soulagé Antoine Félix Samba des feux de la rampe, le sénateur François-Xavier Menye Ondo, avons-nous appris, a écourté son séjour pour, venir faire une mise au point sur ce qui semble l’accabler de s’être joué du ministre équato-guinéen pour, le déposséder de 465 millions FCF dédiés à l’acquisition d’une propriété foncière.

Des informations obtenues par Camer.be laissent entendre que vendredi dernier, le sénateur incriminé, a tenu une réunion de « crise » avec ses Hommes de main, dont son attaché de presse. De celle-ci, affirme-t-on, il ressort que dès cette semaine, le quotidien Le Messager, serait appelé à comparaitre pour « diffamation » au tribunal de première instance du Mfoundi (Yaoundé), ainsi qu’au Conseil national de la communication (Cnc).

Dans le même sillage, l’on annonce aussi des droits de réponse qui seraient servis cette semaine aux deux mastodontes de la presse en ligne au Cameroun : Camer.be et Cameroon-Info.Net. En effet, la rédaction de Camer.be à Yaoundé, a été approchée par l’entourage du sénateur Menye Ondo, lequel reproche à votre journal, d’avoir publié intégralement l’article du journal Le Messager. « J’ai reçu un coup de fil d’une personne de l’entourage du sénateur Menye Ondo. Celui qui s’adressait à moi, m’a demandé le numéro de téléphone de mon Dp (directeur de publication, Ndlr), m’a menacé, en me disant que nous accompagnerons Le Messager au tribunal, et qu’en plus, d’être sénateur, Me Menye Ondo, est aussi le notaire du président de la République », confie Lore Souhe notre consœur de Cameroon-Info.Net, laquelle a réécrit le fameux article pour le compte du site.

Plus loin, nous apprenons que quelques jours après la parution de cette grande Une sur l’affaire/ Edjo Esono, Fréderick Boungou le Dp du quotidien Le Messager que l’entourage du sénateur aurait contacté par téléphone, serait dans une sorte de panique, et aurait fait l’offre d’un arrangement amiable, plutôt qu’une poursuite judiciaire. Surtout que côté sénateur, l’on avance que le manque d’assurance du quotidien de la Rue des Ecoles à Douala, se traduit par le pseudonyme (Enaou Mè Ngama) qui signe l’article incriminé. « Il n’y a aucun journaliste au Messager portant ce nom », affirme un proche du sénateur.

Il y a donc tout à attendre de cette affaire qui cette semaine, livrera encore beaucoup de secrets, surtout que visiblement, le camp du sénateur, à en croire les éléments en notre possession au moment où nous chutions sur cet article, a choisi le duel judicaire et/ou juridictionnel avec la presse. Seulement, qu’elle est dense, immense et nombreuse, cette presse qui d’une manière ou d’une autre, a traité de cette information somme toute intéressante donnée par Le Messager. Pas seulement Camer.be, Cameroon-Info.Net, mais aussi un grand nombre de médias plus ou moins célèbres.

Lire l'article incriminé sur ce lien