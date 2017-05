CAMEROUN :: Affaire Fecafoot : La FIFA veut désamorcer la crise :: CAMEROON Les différentes parties conviées à une réunion de conciliation le 8 juin prochain à Zurich en Suisse.

#FootballCamerounais Nouveau rebondissement dans la crise administrative qui secoue la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT). Dans un courrier daté du 3 mai dernier, la secrétaire générale de la Fédération internationale de football association (FIFA), Fatma Samoura, convie les différentes parties à une réunion le 8 juin prochain au siège de la FIFA à Zurich (Suisse), « afin d’aider la famille du football camerounais à trouver une solution amiable ».

La FIFA, la FECAFOOT et les responsables des clubs Etoile filante de Garoua (Abdouraman Hamadou), Bandjoun FC (Joseph Antoine Bell), Ngaoundéré FC (Nkou Mvondo), Jeunesse Star (Akoe Domingo) et Authentic FC (John Balog) devraient ainsi se retrouver autour d’une table pour négocier une sortie de crise. Dans son adresse, la FIFA s’inquiète de la situation qui règne dans le football camerounais.

« Il ressort de l’examen de ce dossier qu’il y a un risque de crise qui pourrait éclater à tout moment », peut-on lire dans la correspondance. Et d’ajouter plus loin que, « nous estimons nécessaire de prendre des mesures afin d’anticiper tout risque qui pourrait mettre en danger le bon fonctionnement de l’administration du football camerounais ». La FIFA espère ainsi débloquer la situation et permettre aux intervenants de reprendre « une collaboration indispensable ».

L’instance dirigeante du football mondial avertie cependant qu’elle est prête à prendre ses responsabilités « si cela est nécessaire » et « imposera des mesures adéquates ». Cette concertation va se tenir dans un contexte marqué par la sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS) du 27 février dernier, relative à l’organisation du football camerounais. Le TAS avait jugé irrecevable, l’appel déposé en décembre 2015 par Etoile filante de Garoua, représenté par son président Abdouraman Hamadou, sur la légitimité de Tombi à Roko comme présidentFECAFOOT.

Cependant, le TAS avait confirmé la sentence du 12 novembre 2015 de la Chambre de conciliation et d’arbitrage qui annulait les élections du 28 septembre 2015 à la FECAFOOT mais demandait à Etoile filante de saisir les juridictions compétentes pour faire appliquer cette décision.

C’est d’ailleurs cette décision du TAS qui justifie en partie la convocation de ladite réunion, tel que Fatma Samoura l’a rappelé dès l’entame de son courrier.