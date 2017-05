CAMEROUN :: Foumban : Trois enfants meurent ensevelis :: CAMEROON Le drame est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi dernier à la suite de l’effondrement du mur arrière de la tribune de l’ancien stade.

Trois morts sur le carreau. C'est le bilan de l'effondrement du mur arrière de la tribune de l'ancien stade de Foumban situé au quartier Mfomchut, survenu dans la nuit du 03 au 04 mai dernier. Les décédés sont tous des enfants de la même famille. Il s'agit de Jamila Njoya Njoya âgée de 12 ans et élève en classe de 6e au lycée bilingue de Foumban, Amira Njoya âgée de 8 ans et élève en classe de CEI à l'école publique bilingue de Kounga, et enfin, Rabiatou Gnignipoutya, âgée de 9 ans et élève en classe de CEII à l'école publique bilingue de Kounga.

On dénombre aussi dans ce drame un blessé grave du nom de Kadige Foupouapouognigni âgée de 16 ans et élève en classe de seconde au lycée bilingue de Foumban. Celle-ci a été admise aux urgences de l’hôpital de district de Foumban.

Après les constats d’usage effectués en présence du premier adjoint préfectoral de Foumban, Serge Lavy Nyo’o Nna, descendu sur les lieux en compagnie du substitut N°1 du procureur de la République près les tribunaux d’instances de Foumban et du Noun, Hibrahima Haladji, du commissaire de sécurité publique de Foumban et du commandant de compagnie de gendarmerie du Noun, les corps ont été remis à la famille pour inhumation. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Foumban.