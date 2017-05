   France, Elections présidentielles: Emmanuel Macron est élu avec 65,1 % des voix

Canada (Calgary) Canada (Calgary) Larryking

La France donne un coup de frein terrible à la montée du populisme ! Félicitations à mr. Emmanuel Macron!



C’est la victoire de la démocratie et de l’éducation, et l’échec de l’infamie, de l’imposture et de l’obscurantisme. C’est la preuve que la démocratisation de l’accès à l’éducation, ça sert à quelque chose. Visiblement il n’y’a pas suffisamment de « poorly educated » (que Trump dit adorer) en France pour faire gagner le vote futile et inutile, le vote de la colère et de l’émotion xénophobe et insensée. Ça sera toujours le cas dans toute l’Europe, hormis la Grande Bretagne où, comme on le sait, l’accès à l’éducation est un privilège comme aux USA, et non un droit.