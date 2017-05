   Cameroun :: 131è Journée internationale de la fête du travail : Grégoire Owona appelle les patrons de presse à respecter la convention collective :: CAMEROON

Cameroun :: 131è Journée internationale de la fête du travail : Grégoire Owona appelle les patrons de presse à respecter la convention collective :: CAMERO Le ministre du Travail et de Sécurité sociale (Mintss), a le 1er Mai dernier à Yaoundé, demandé que les Hommes de médias, soient traités selon les textes y relatifs, soient affiliés à la Cnps, et sortent ainsi de la précarité qui est leur lot quotidien.

#ConventionsCollectives Le boulevard du 20 Mai a servi de parade lundi dernier, à la 131è Journée internationale du travail (Jit). Dans son adresse de circonstance, Grégoire Owona qui a requis le strict respect des conventions collectives dans les secteurs d’activités, a particulièrement tancé le secteur de la presse qui pour lui, est le secteur le plus préoccupant pour ce qui est du non-respect des conventions collectives.

Et selon la convention collective relative aux employés des médias au Cameroun, tout journaliste, ou auxiliaire des métiers de la presse, devrait percevoir un salaire mensuel de base de 166 000 FCFA auxquels il faut ajouter une affiliation à la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), ainsi qu’une police d’assurance maladie. Clause respectée cependant par trop peu de patrons de presse. Pour cette 13è Jit dont le thème était « Dialogue social, croissance économique et cohésion nationale », le Mintss a souhaité que « les revendications corporatistes, ne se muent plus en revendications politiques ».

« J’invite les syndicats à une nouvelle ère de dialogue social. J’invite les chefs d’entreprises à une meilleure écoute des travailleurs, je les invite à investir pour offrir de meilleures conditions de travail à leurs employés. J’appelle au respect de toutes les conventions collectives, surtout pour ce qui est de la presse », a scandé Grégoire Owona.