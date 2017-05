Cameroun, Tragédie : Une étudiante de 20 ans se suicide à Yaoundé en s’immolant au feu dans sa chambre :: CAMEROON Abena Ernesta Farelle en Licence professionnelle à l’Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion (Istag), qui s’est donné la mort ce samedi 06 mai 2017, a également bu une bouteille d’eau de javel.

#AbenaErnestaFarelle La violente pluie qui s’est abattue sur la capitale en début d’après-midi de ce samedi, a porté malheur à une famille. Il est 14 heures 30 au quartier Nsam Escale (face station Tradex) à Yaoundé, à en croire des témoins, des menuisiers d’une habitation voisine, perçoivent un épais nuage de fumée se dégageant d’une chambre. Les menuisiers, confie-t-on au reporter de Camer.be, pensent à un incendie, et courent défoncer la porte d’une chambre. Horreur : il s’agit de la petite et candide Abena Ernesta Farelle qui vient de se donner la mort.

Paniquée, la famille appelle rapidement les sapeurs pompiers. Au jugé des matériaux, et avec la promptitude qui a été celle des menuisiers à arriver sur les lieux, les matériaux avec lesquels l’étudiante de l’Istag s’est donné la mort dans sa chambre, sont facilement décelables. L’on peut remarquer qu’Abena Ernesta Farelle, a vidé une bouteille d’eau de javel, et que la seconde bouteille qui contient le même liquide, est encore intacte. Bien plus, l’odeur du pétrole qui lui a servi à s’immoler, n’échappe à personne. Plus grave encore, des sources introduites avancent que l’étudiante, a pris soin de s’immoler avec tous ses diplômes.

La famille de la fille, dont son père, un inspecteur de police principal, est concernée en ce samedi 06 mai, par un deuil dans leur village natal, à moins de 40 km de Yaoundé. Incrédule, l’inspecteur de police Nsoé qui travaille à la frontière Cameroun – Guinée Equatoriale, ainsi d’autres membres du clan, quittent précipitamment le deuil et retournent à Yaoundé où ils découvrent la choquante et indécente tragédie. Abena Ernesta Farelle, a renoncé à ses études, à la douce lumière de la vie tout court. « Mama », comme l’appelaient affectueusement famille amis et connaissances, a préféré le sombre et inerte pays de la mort. Des cris fusent de toutes parts. Quelques éclats de voix se font entendre. Ceux-ci, laissent insinuent que des esprits malins, ont poussé la jeune fille à se suicider.

Déjà le matin, apprend-on, Mama a eu une causerie avec son père. A ce dernier, elle a fait part de son intention de suivre un stage professionnel dans les prochains jours dans une entreprise de la place. Et le policier, ajoute-ton, a rassuré sa fille de ce qu’à son retour du deuil ce samedi, il lui offrirait tout ce qu’il faut pour ce faire. Mais pendant la violente pluie de l’après-midi, le monde des ténèbres s’est acharné sur l’étudiante de l’Istag. Mama, nous confient les riverains, était une fille quelque peu solitaire peu généreuse en paroles, très studieuse et dont les apparitions en dehors de ses déplacements pour l’école, étaient rares. Issue d’une mère qui a migré depuis une dizaine d’années vers la Belgique, Mama, a obtenu son baccalauréat à 17 ans, et n’a jamais repris une classe. L’on rassure qu’elle était alors en voie d’entrer en Master I, à la rentrée académique de septembre prochain.

Au moment ou nous quittions les lieux, les, après les constats d’usage par la brigade de gendarmerie d’Efoulan, ainsi que le commissariat de police du même arrondissement (Yaoundé 3), avaient déjà enveloppé le corps de la petite étudiante qu’il conduisaient alors vers un funérarium de Yaoundé, en attendant sans doute que la famille établisse le programme des obsèques.

Ayant quitté Kye- Ossi son lieu de service hier vendredi 05 mai pour un deuil dans famille, voilà que malheureusement, l’inspecteur de police principal Nsoé, devra y rester, cette-fois-ci, pour la mort tragique et subite de sa fille bien-aimée, la petite Abena Ernesta Farelle, 20 ans, et étudiant en Licence professionnelle à l’Istag.

