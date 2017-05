Cameroun, CREATION DU PRIX CNA: Remise des Prix le 8 mai 2017 à Yaoundé :: CAMEROON L'Association Cinéma Numérique Ambulant (CNA) Cameroun porte à la connaissance du grand public qu'à compter de cette année, elle va primer les œuvres cinématographiques et audiovisuelles africaines ayant rassemblés un grand nombre d’appréciations positives du public au cours de ses projections itinérantes.

L’Union Européenne au Cameroun appuie cette première édition du Prix CNA qui a retenu les quatre productions camerounaises ayant eu les meilleurs effets sur les spectateurs durant la période 2015-2016 :



- Ninah’s Dowry (Fintu films, 95mn, 2012, fiction) de Victor Viyuoh

- Afrique, les métiers de la rue (2PG Pictures, 12mn x 10, 2006, documentaire) de G. Foumane et S. Tézé

- Prends ma place (Association Rayons de soleil, 30mn, 2004, fiction) de Bako Moustapha

- Etat civil (Minatd-Civipol, 15mn x 3, 2016, fiction) de Cyrille Masso



La remise des prix aura lieu le lundi 8 mai 2017, au cours de la cérémonie de lancement du Festival du film européen à partir de 17h30 à l’Institut français de Yaoundé. Les lauréats recevront une dotation en nature, constituée d’appareils photos numériques.



Le Prix CNA a pour objectif de stimuler le secteur cinématographique, de promouvoir la diffusion et d’encourager les professionnels du cinéma à tenir compte du public dans la conception des films.



En créant cette récompense, le Cinéma Numérique Ambulant renforce son soutien au secteur cinématographique camerounais et africain, et pose l’art et la culture comme vecteurs d’un développement durable.

#CinémaNumériqueAmbulant Cinéma Numérique Ambulant Cameroun

BP 15994, Yaoundé

Quartier Emana, derrière Boulangerie Nezafi

Tel: (+237) 675 11 76 62 / 691 34 84 26

Courriel: cna.cameroun@gmail.com

Site web: www.cna-afrique.org