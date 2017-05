Cameroun, LE MCPSD ET LE TRAVAIL DE LA TERRE :: CAMEROON Le Cameroun dépend pour beaucoup encore du monde rural. Pour cela, l’agriculture est un secteur stratégique pour le développement de notre pays. Nous devons rendre notre secteur agricole compétitif et moins pénible. Si l’homme travaille la terre, il doit en vivre, elle doit lui assurer repos et retraite. Quand je parle de l’agriculture, je parle de tout ce qui est lié à ce monde, élevage, etc. Je parle de nos territoires et de nos terroirs. Nous sommes 23 à 25 millions de Camerounais, environ 16 millions de Camerounais travaillent la terre, moins du million seulement en vivent. Que devons-nous faire ? Il ne suffit pas de dire que la terre ne ment jamais pour que cela se reflète dans la vie des travailleurs de la terre. Il ne suffit pas de distribuer machettes, brouettes et houes pour que les résultats suivent. Il ne suffit pas de parler d’agriculture de seconde voire de troisième génération d’autant plus que personne ne sait où s’arrête la première génération pour que tout soit parfait !

#LeCameroun Il existe pourtant, ce Cameroun puissant, celui qui a conquis son indépendance alimentaire, et qui donne aux pays voisins. Les politiques actuelles sont incapables de donner au monde agricole une vision d’avenir, une impulsion nouvelle qui aille au-delà de ce que nous avons atteint depuis 1980. L’échec de la MIRAP est là pour nous le prouver. Ce qui va mal, les agriculteurs nous l’ont confié dans nos déplacements dans le pays profond : manque d’assistance technique, manque de voies de communication pour sortir leur production des champs, pas assez de marchés, impossibilité de négociation des prix, le manque d’appui des pouvoirs publics, la faiblesse de la décentralisation qui empêche une professionnalisation dans divers secteur de notre agriculture, une inexistence d’organisation syndicale devant amener les pouvoirs publics à considérer le paysan comme un travailleur, avec les droits qui vont avec.

Je veux construire avec vous un modèle agricole pour le Cameroun et pour la sous-région dont nous sommes le grenier. Je veux produire plus et mieux pour un marché national et sous régional. Je veux permettre à nos agriculteurs d’avoir droit à une retraite. Je veux ouvrir un autre type de marché pour la ménagère, je veux une agriculture saine pour des repas sains. Je veux donner aux Camerounais la possibilité de s’ouvrir au monde extérieur et d’avoir les clefs pour la concurrence sur notre marché intérieur. Je veux investir, innover et former aux métiers de demain dans ce domaine en pleine mutation qui doit s’adapter aux besoins

d’aujourd’hui, aux nouvelles technologies, aux bouleversements inévitables dus aux changements climatiques. Nous ne pouvons pas continuer à voir les commerçants-agriculteurs passer la nuit à la belle étoile, tenter d’écouler leur production en l’étalant à même le sol où sur des comptoirs de fortune ! Nous ne pouvons et devons plus accepter de faire nos courses dans la boue et voir ce que nous devons consommer côtoyer les poubelles. Tel est le package qu’offre le MCPSD afin que demain soit meilleur par notre travail d’aujourd’hui.

Je veux créer de véritables emplois liés à la terre, ces exploitations qui peuvent être transmises de génération en génération, voilà pourquoi je veux travailler sur le droit foncier dans notre pays. Personne ne doit être exclu de la terre qui est notre meilleur héritage. C’est en pensant aux défis du monde qui vient que sont définies mes orientations : liberté d’entreprendre, liberté de s’installer, soutien à l’investissement. Une agriculture compétitive c’est aussi une agriculture aux prix justes sur le marché, la valorisation de la profession et une meilleure considération pour les agriculteurs.

Je veux donner toute liberté aux agriculteurs de se regrouper en organisations de producteurs de taille significative, avec des démarches simples, pour mieux défendre leurs marges bénéficiaires. Tout cela est possible ! Le Cameroun de demain sera ce que nous faisons aujourd’hui de notre monde rural. Oui, on nous reconnaîtra, on reconnaîtra la grandeur du Cameroun à la manière dont il traite son monde agricole – un des piliers de notre économie - car c’est de lui que dépend notre développement !