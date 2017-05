Cameroun, Acharnement: Zambo Amougou Jean Marie interdit de sortir du pays :: CAMEROON D’après plusieurs informations recueillies, le Président Confédéral de la CSTC, la plus importante centrale syndicale camerounaise, alors qu’il se rendait en mission pour le gouvernement le 24 Avril 2017 en Algérie a été stoppé sans somation par la police judiciaire. Voulant se rendre en République d’Algérie pour participer à la deuxième session du comité technique spécialisé sur le développement social, le travail et l’emploi c’est avec consternation que cet ingénieur de conception de Génie civil a reçu cette nouvelle. Sorti de l’école polytechnique de Yaoundé, Zambo Amougou Jean Marie enregistre 35 ans de métier et d’expérience de terrain ainsi que 25 ans en tant que délégué du personnel. Tout récemment encore, ce natif du Nyong et So’o briguait un nouveau mandat comme délégué du personnel à la Maetur lors des élections sociales organisées le 01 mars 2016 au Cameroun et c’est en tant que délégué du personnel titulaire du deuxième collège à savoir celui des agents classés de la 7e catégorie à la douzième. Avec une telle exemplarité en entreprise comment traité un homme assez intègre comme un bandit de grand chemin ?

#ZamboAmougou D’après nos sources, pour justifier son interdiction de sortie du territoire malgré sa mise en mission officielle par le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, les responsables de la police brandissent une enquête demandée par l’actuel Directeur de la Maetur Louis Roger Manga. Ce dernier ayant plusieurs fois tenté de le licencier s’est vu stopper par le Ministère du travail et de la sécurité sociale qui, par le truchement de l’inspecteur du travail et du délégué régionale du travail lui ont signifié qu’il n’avait pas fourni assez d’éléments pour licencier un cadre de l’entreprise. Un aveu d’échec qui ne le stoppera pas.

D’après le concerné à savoir Zambo Amougou Jean Marie, parlant de cette interdiction de sortir du pays, s’il n y a aucun doute que ce n’est ni plus ni moins qu’un acharnement à son encontre, il justifie cette affirmation en indiquant que la soit-disante enquête diligentée contre lui porterait sur des délégations de signature du temps de la direction d’Emmanuel Etoundi Oyono. Ses délégations qui lui avaient permis en tant que Directeur Commercial de la société de faire des rentrées d’argent dans plusieurs acquisitions. « C’est une affaire qui date déjà et devant une réunion du conseil de direction de la société j’avais déjà répondu aux questions des membres du conseil d’administration sur la question. Je ne comprends donc pas un tel acharnement sur ma personne ».

A ce jour, Zambo, nommé Conseiller technique de la Maetur n’a pas de salaire depuis 6 mois déjà. Son Directeur Louis Roger Manga ayant dans une énième entreprise, réussi auprès de la banque où le compte salaire est logé à bloquer l’accès au compte à Zambo Amougou sans pour autant empêché les virements mensuels effectués par la société.

En gui se leçon pour mieux comprendre cette affaire, une confidence faite par une autre source parle d’une vieille rancune datant du magistère d’Emmanuel Etoundi Oyono. D’après ce dernier, depuis le décès d’Emmanuel Etoundi Oyono, les déboires de Zambo Amougou ont commencé. Pour les justifier, notre source crédible les attribuent à la proposition de nomination de ce dernier comme Directeur de la Maetur au moment où l’ancien Directeur Emmanuel Etoundi Oyono, nommé comme Directeur général du port de Douala s’en allait. Malheureusement cette proposition faite au Chef de l’Etat n’aura prospéré alors que justifié. L’actuel Directeur Louis Roger Manga se sentant ainsi au quotidien menacé et face à la décrépitude et à un bilan négatif de la société, loin des prévisions

présentées au Chef de l’Etat avant sa nomination, voudrait d’abord détruire la seule personne capable d’avoir la clairvoyance nécessaire s’il prenait les rênes de l’entreprise. Pire encore, Zambo Amougou Jean Marie jouissant d’une expérience à nulle pareille dans la société où il a toujours travaillé depuis sa sortie de Polytechnique, n’a occupé que des postes techniques. Just wait and see.