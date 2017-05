CAMEROUN :: Jeannette Abognala : « Je conduis même les grumiers » :: CAMEROON Comment vous êtes-vous retrouvée au volant ?

Je suis une coiffeuse de profession et je faisais aussi de la broderie sur machine. Il se trouve que j’ai épousé un mécanicien diéséliste. Chaque fois qu’il réparait un véhicule à la maison, il m’appelait pour que je regarde ce qu’il faisait. C’est comme ça qu’il m’entraîne à la conduite, m’achète une petite voiture avec laquelle je commence à accompagner les enfants à l’école.

#ChauffeurProfessionnel J’ai eu l’envie de la conduite, et il m’arrivait de « voler » la voiture en journée pour faire le clando à Sangmélima. C’est comme ça que l’idée de devenir chauffeur s’est ancrée en moi. Je me dis que c’est un don de Dieu, et au- jourd’hui, je conduis tous les genres de véhicules, y compris les grumiers.

Franchement, j’ai eu des difficultés au départ parce que certains se sentaient frustrés. Ils ne m’aimaient pas. Ils disaient que la femme est faite pour rester à la maison, faire des enfants etc. Mais d’autres par contre m’ont été d’un grand apport, notamment en matière de conduite défensive. Il y en a un, qui m’a pris comme sa petite sœur et grâce à lui, j’ai beaucoup appris. Il m’a inscrit dans une école dela conduite défensive.

Des difficultés, j’en ai également connu avec des coups bas fomentés par des hommes. J’ai eu à payer dans une agence où j’étais employée, un disque de frein alors que je n’avais pas utilisé le véhicule. Un chauffeur professionnel, quand il démarre un véhicule, doit se rendre compte au bout de quelques mètres qu’il y a problème. Certains hommes sont méchants envers nous les femmes pour rien, alors que nous avons besoin de leur soutien. Ils voudraient que la femme soit là à demander le savon, l’huile, dire j’ai faim etc. Ils n’aiment pas qu’on se batte comme eux.

Si vous avez un message à l’endroit des autres femmes qui aimeraient, comme vous, devenir chauffeur professionnel, que leur direz-vous ?

Je dis et demande à mes sœurs d’oser, quoi que les hommes pensent par rapport à ce métier. Ce métier est bien, il m’a aidé à élever mes enfants, à garder ma famille, à me suffire à moi-même. Certaines femmes me disent qu’elles ont peur des grosses voitures. Une voiture c’est une voiture. Quand tu conduis une petite voiture, tu peux également conduire si tu t’y mets, tout genre de véhicules. Il suffit d’aimer ce qu’on veut faire, y aller avec son cœur et on réussira.