Marché Chinois : Les commerçants camerounais victimes de discrimination :: CAMEROON Les grossistes chinois refusent de leur vendre la marchandise au profit de leurs compatriotes. Une pratique interdite dans le commerce. La tension est à son paroxysme au marché chinois d’Akwa.

#GrossistesChinois Les détaillants camerounais, victimes des traitements discriminatoires des grossistes Chinois sont en colère. Il y a quelques jours, la situation a failli dégénérer entre commerçants camerounais, pour la plupart détaillants et leurs collègues chinois dans cet espace marchand. Un détaillant camerounais s’est vu refuser la marchandise au profit de son concurrent chinois. Ce qui a failli mettre le feu aux poudres.

Les grossistes chinois privilégient leurs compatriotes exerçant dans le commerce du détail au détriment des camerounais qui doivent se contenter du dernier choix. Aussi, dénoncent-ils les prix à têtes chercheuses. « Le prix pratiqué aux Camerounais n’est pas imposés aux chinois. Parfois, les grossistes nous vendent au prix de détail afin de réduire nos marges de bénéfices. C’est pourquoi vous verrez que le même article vendu par un Camerounais est moins coûteux chez le Chinois. Parce que nous n’achetons pas au même prix», fulmine un Camerounais.

Ainsi, saisi par une correspondance de l’association des commerçants détaillants du marché chinois d’Akwa, le syndicat des commerçants détaillants du Wouri a tenu une réunion avec les plaignants. A cœur ouvert ils n’ont guère fait l’économie de leurs difficultés et des rapports tendus qui existent dans ce marché. Un doigt accusateur est pointé vers les grossistes chinois qui ne jouent pas franc jeu. « Ces grossistes font du tribalisme commercial. Lorsqu’ils ont la marchandise, ils refusent de la vendre aux locaux. Ce qui fait que vous pouvez avoir le capital, mais vous ne trouvez pas la marchandise. C’est lorsqu’ils ont fini de vendre à leurs frères, qu’ils consentent à nous en vendre», explique un commerçant.

Les commerçants camerounais font également face à une concurrence déloyale des commerçants venus de Chine qui se sont rués dans le commerce de détail. «Regardez vous-mêmes, toutes les boutiques situées à proximité de la route appartiennent aux Chinois», fait observer un commerçant en colère. « Si on n’y prend garde, les Camerounais ne parviendront même plus à avoir une place dans cet espace marchand», poursuit-il. Ceux des commerçants qui veulent se rendre en Chine pour acheter la marchandise, sont découragés par les difficultés d’obtention de visa à l’Ambassade de ce pays dit « ami ».

« Lorsque vous vous rendez à l’ambassade pour obtenir un visa, on vous dit d’aller acheter au marché chinois», vocifère un autre. Après les avoir félicités pour leur initiative, la présidente du Sycodew leur a demandé de se calmer. Les autorités compétentes seront saisies. Aussi leur a-t-elle recommandé d’être plus que jamais solidaire. Ce sont là les premières grincements de dents sur les accords de libre-circulation des hommes des et des biens récemment signés entre les gouvernements camerounais et chinois.