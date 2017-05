CAMEROUN :: ELECTION Présidentielle EN FRANCE : Paul Biya et le financement de la campagne :: CAMEROON Le chef de l’Etat a-t-il financé celle de la candidate du Front national, Marine Le Pen comme veut le faire croire Me Robert Bourgi?

#MarineLePen Les liens de Paul Biya, Ali Bongo et Sassou Nguesso avec la françafrique sont un secret de polichinelle. Mongo Beti n’affirmait-il pas que Paul Biya avait à plusieurs reprises financé les candidats à l’élection présidentielle française. Au départ, le candidat de Yaoundé était Alain Juppé avec lequel Paul Biya entretient une longue amitié. Après son échec aux primaires, ils ont tenté de se tourner vers François Fillon.

Battu au premier tour, il reste à savoir s’ils ont participé au financement de la campagne de Marine Le Pen comme tente de l’indiquer Robert Bourgi. Invité de Jean Pierre Elkabach sur la chaîne de télévision française Cnews, celui qu’on surnomme le « porteur de mallettes de la françafrique », le même avocat français Robert Bourgi, a affirmé que la françafrique n’est pas morte. « Elle est plus vivante aujourd’hui », a poursuivi l’ancien conseiller d’Omar Bongo, habitué des couloirs des palais de plusieurs chefs d’Etat d’Afrique francophone.

Depuis le début de la présidentielle, des chefs d’Etat africains courtisent les candidats à ce scrutin. Au premier et au second tour. « Je sais qu’il (Emmanuel Macron Ndlr) a opposé un véto à ces offres. Marine Le Pen a été approchée par certains dirigeants d’Afrique centrale. Les Africains pratiquent le système des mallettes », répond Robert Bourgi sans plus de précisions. En son temps, les déclarations de Robert Bourgi sur des livraisons d'argent au clan chiraquien avaient relancé les soupçons: à qui ont profité les largesses de certains présidents africains?

La tradition remonte à Mathusalem : « le 8 juin 2009, la Françafrique est en deuil. Cette nébuleuse opaque et anachronique, ligue de réseaux politico-affairistes qui parasitent depuis des lustres les engagements de Paris au sud du Sahara, pleure le défunt président gabonais Omar Bongo Ondimba, doyen des chefs d'Etat du continent. Les ténors de la droite française, accompagnés par quelques voix de gauche, entonnent un concert de louanges. Mais l'hommage tourne court. Le lendemain, sur Europe 1, Valéry Giscard d'Estaing exhume une anecdote assassine, qui date de 1981. Informé à la veille de l'élection présidentielle du concours financier que Bongo fournit alors à son ennemi juré Jacques Chirac, VGE appelle le maître de Libreville: "Ainsi, vous soutenez mon concurrent."

"Ah, vous savez...", aurait répondu Omar Bongo de sa voix traînante ». Partout ailleurs, même en France, une campagne présidentielle, ça ne se fait pas sans argent. Et qui dit argent, dit souvent corruption. Que l’on soit de la majorité présidentielle ou de l’opposition. En France notamment, pour subvenir aux besoins de leur campagne, les candidats ont créé des associations de financement, peu connues du grand public. En théorie, elles doivent rendre transparentes les dépenses et les recettes du candidat. Et en pratique ?

Par ailleurs, les deux favoris de l'élection présidentielle comme les autres candidats ayant recueilli le nombre de parrainages suffisant, doivent en effet montrer patte blanche auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (Cnccfp), l'autorité publique chargée depuis 1990 de passer au peigne fin les comptes des partis politiques. Toutefois, la surprenante visite de Marine Le Pen au Tchad ( Avant elle, c’était son père Jean Marie

Le Pen qui s’était retrouvé en Guinée équatoriale ) ou encore celle controversée d’Emmanuel Macron en Algérie, peuvent s’apparenter à la recherche de financement pour ces deux candidats qui, au cours de leur campagne présidentielle davantage marquée par les « affaires » que par les débats de fond, ont finalement (un peu) parlé d’Afrique. Les lendemains du scrutin.