CAMEROUN :: Bernard Ouandji : « Je serai très satisfait de voir Marine Le Pen élue » :: CAMEROON En dépit d’une opinion répandue en Afrique qui souhaite la non élection de Marine Le Pen, sans doute du fait de ses propositions hostiles à l’émigration, la candidate de l’Extrême-droite française ne manque pas d’admirateurs sur le continent noir. Bernard Ouandji ne cache pas son souhait de voir la candidate du Front national remporter le scrutin présidentiel de dimanche prochain en France. Nous l’avons rencontré, et il répond sans détour.

#FrontNational Monsieur Bernard Ouandji, à l’instar de beaucoup de camerounais, et peut-être mieux que certains d’entre eux, vous suivez sans doute le scrutin présidentiel qui a cours actuellement en France. Comment appréciez-vous le processus tel qu’il se déroule jusqu’à date ?

Rendu à ce stade du second tour, je suis très content de l’élimination des candidats du Parti socialiste et du parti républicain. Ce sont ces deux grands partis qui gouvernent la France depuis 60 ans. Ce sont ces deux formations, c’est-à-dire les Socialistes et les gaullistes, qui sont responsables dans les années 50 de l’interdiction de l’Upc, et ensuite des massacres perpétrés contre les indépendantistes au Cameroun. Ce sont des héritiers des partis socialistes de l’époque, auquel j’ajouterais le Mlp français de l’époque qui était de la démocratie chrétienne, proche des Gaullistes. Je suis très content que leurs candidats - Fillon, Alain Juppé.

Alain Juppé n’était pas candidat…

Alain Juppé était candidat dans le processus ; et les héritiers socialistes de Guy Mollet soient recalés. Il ne faut pas oublier que les Guy Mollet étaient au pouvoir en France quand on a commencé les massacres contre l’Upc au Cameroun. Je suis très content de leur élimination et évidemment satisfait de l’émergence de quelqu’un comme de Marine Le Pen, dont le parti est relativement nouveau. Nous n’avons pas une dent contre le Front national.

Pourtant en tant qu’Upéciste, votre philosophie politique est plus proche des communistes qui traditionnellement votent en faveur du parti socialiste en France…

Les puissances communistes ont déçu l’Upc, à commencer par l’Union soviétique qui avait choisi de faire abstention lors du vote de la résolution voulue par l’Upc sur l’avenir du territoire du Cameroun, en session de l’Assemblée générale de l’Onu le 16 octobre 1959. En France, les radicaux socialistes étaient au gouvernement… Les Socialistes étaient au pouvoir en France, comme les Guy Mollet, au milieu des années 50, des gens comme Mitterrand, qui était ministre de la France d’Outre-mer. S’ils étaient vraiment pour nous, ils auraient empêché les massacres qui avaient été perpétrés contre les Upécistes au Cameroun. Donc pour moi, je suis vraiment satisfait de la déroute des héritiers de Guy Mollet.

Ça fait 2 ans qu’il l’a dit, mais il va quitter le pouvoir sans qu’on ait ouvert le moindre carton d’archives.

Rendue aujourd’hui au 2ème tour, comment entrevoyez-vus l’issue de cette élection ?

Je ne vote pas en France. Je n’ai pas d’enfant qui vote en France pour que je puisse lui passer une consigne de vote, ou l’aider à formuler son vote, mais je serai très satisfait de voir Marine Le Pen élue, de voir que le Front national accède au pouvoir. Le Front national est comme l’Upc au Cameroun. Voilà deux partis qui sont majoritaires dans leurs pays respectifs, mais qui sont victimes de l’ostracisme concocté par les systèmes depuis plusieurs décades. Le Front national est le premier parti de France ; on l’a vu lors des élections régionales de 2015. Le Front national était en tête dans 14 régions sur 22, et après le 2ème tour, on a tout fait pour l’éliminer. Même pas une région. Donc, ils sont comme nous, victimes de l‘ostracisme du système.

Emmanuel Macron, lui aussi, se présente à cette élection comme un candidat de l’antisystème…

Il faut savoir que Marine Le Pen est en politique depuis l’âge de 18 ans. Bernard Ouandji est en politique depuis l’âge de 8 ans. Emmanuel Macron vient de commencer. On les appelle en politique des opportunistes. Des genres de Macron qui surgissent ainsi ne sont rien d’autres pour nous que des opportunistes.