CAMEROUN :: Extrême-Nord : Deux personnes tuées à Ndaba :: CAMEROON Dans la nuit du 2 mai 2017, les terroristes de Boko Haram ont aussi fait trois blessés. Des cases ont été pillées et incendiées.

#BokoHaram Des hommes lourdement armés en provenance du Nigeria ont fait irruption dans le village de Ndaba Blakodji mardi dernier. Il était tard quand ces combattants de Boko haram sont arrivés. Ils auraient déclaré être venus se venger des populations "mécréantes", auteurs de dénonciations aux forces de défense du Cameroun qui les ont surpris jeudi dernier.

En guise de représailles, ils ont assassinés deux hommes et blessés trois autres. Boko haram ne s'est pas contenté de ces sévices. Les combattants vengeurs ont aussi pillé des cases du village avant de les incendié. Cette incursion des terroristes fait suite à une opération conduite par des forces camerounaises jeudi après-midi dernier.

Selon nos sources, à la suite d'une incursion de deux combattants lourdement armés, les forces des opérations Émergence 4 et Alpha auraient décidé de neutraliser les intrus. Il était question de donner une leçon aux terroristes qui venaient de tuer des membres de comités de vigilance camerounais en territoire nigérian. Les deux intrus de jeudi dernier auraient été encerclés puis neutralisés.

Seulement, l'opération n'a pas été si aisée. Les assaillants ont vendue chère leur peau. Ils ont tiré de manière indiscriminée, blessant 43 civils. Plus tard, des sources vont alléguer que les militaires de la Force multinationale mixte (Fmm) auraient tué 50 terroristes lors de cette opération. Ndaba est un de ces villages atypiques qui parsèment la frontière.

Il existe en réalité deux principaux Ndaba.côté camerounais et Ndaba Koura côté nigérian. Ce sont deux grands villages Kanuri traversés par une rivière. Ils sont réputés peu hostiles à Boko haram. C'est d'ailleurs deque le jeune Abba Bana Yerima était parti pour commettre un attentat kamikaze à Kolofata 12 km plus loin. Il avait alors causé la mort d'un sous-officier de gendarmerie et de deux autres personnes.

Il est constant qu'il s'est procuré sa bombe dissimulée dans un matelas à Ndaba. A côté des deux Ndaba cités plus haut il y a aussi Ndaba Blakodji. Un hameau créé par Kodji, un ancien habitant de Ndaba Oumate. "Bla", signifiant en kanuri "village de". C'est dans ce village de moindre envergure que les terroristes ont choisi de sévir mardi.

Ils ont aussi attaqué le village Ashigashia où avait été montée l'expédition de membres des comités de vigilance. Boko haram a là encore, pillé, saccagé des maisons sans faire de victimes.