BURKINA FASO :: Burkina-Faso:Le procès de Compaoré renvoyé au 8 mai Le procès de l'ancien président burkinabè Blaise Compaoré et plusieurs ministres de son régime a été renvoyé au 8 mai prochain. Il devait se tenir jeudi à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

Ils sont jugés pour leur responsabilité présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014.

#SociétéCivile Les mouvements de la société civile et de l'opposition manifestaient contre la modification de la Constitution et plusieurs personnes avaient été tuées.

Blaise Compaoré vit en Côte d'Ivoire depuis la chute de son régime en 2014 et a acquis la nationalité ivoirienne en 2015.

Ce qui le met à l'abri de toute extradition conformément à la loi ivoirienne.