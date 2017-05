Les infidèles camerounais(es) ne manquent jamais de raisons :: CAMEROON Ça y est, elle l’a fait. Elle a finalement trompé son fiancé. Elle s’appelle F. Elle a juste 30 ans. Elle est médecin. C’est une de mes confidentes et grande amie. En fait, lors d’une ballade en ville, elle a revu un vieux camarade de fac. Et l’irréparable se produisit quelques heures plus tard, dans un hôtel de la place. J’ai longuement discuté avec F. pour essayer de comprendre le pourquoi du comment de son acte odieux. Et elle me déroula alors, en souriant hein, les raisons qui l’ont poussée et poussent ses homologues infidèles, à cocufier ainsi leurs partenaires.

#LesInfidèles J’ai toujours pensé que les infidèles sont de vrais égoïstes, qui ne cherchent que leur plaisir. Je les ai toujours considérés, comme de véritables escrocs d’amour. Je crois que Mme « la Docta » cocufieuse, me donne aujourdhui, entièrement raison.

je constate qu’il y a ceux qui trompent leur go ou leur gars, dès le lendemain de la rencontre, et d’autres, qui les trompent, après plusieurs années de vie commune. En fait, chaque homme et chaque femme infidèle, est toujours motivé par des raisons particulières pour justifier sa sale besogne.

Je vous livre ici, leurs prétextes étonnants, insolites, fallacieux et abracadabrants, pour justifier leurs actes ignobles. Du moins, ceux que le Médecin « trompeuse » m’a révélés.

1- LA PEUR DE S’ENGAGER

Voilà leur première raison. Les gars et les go vous diront alors que tromper sa copine ou son gars, est tout simplement dû au fait qu’ils ont peur de s’engager et être déçus.

Certains infidèles hésitent donc tellement à s’engager, qu’ils n’arrivent pas réellement à se fixer sur un choix et essayent donc de multiplier les aventures sexuelles pour dénicher la « perle rare », la bonne personne quoi.

Eh oui, ils vous affirment que, beaucoup d’entre eux ne font pas souvent trop confiance à la première venue. Ils se méfient ainsi et se retrouvent à aller avec plusieurs femmes ou plusieurs hommes, pour espérer rencontrer le meilleur pion. Et comme on n’achète pas une poule dans le sac, ils sont bien parfois obligés de goûter à plusieurs, pour finalement détecter la plus succulente. Minalmi!

2- LE DÉSIR DE CHANGER UN PEU

Hum! Les infidèles du Mboa me dépassent hein. Pour continuer à justifier leur bêtise, ils vous disent que c’est très logique qu’après des années de vie commune, à faire l’amour à une unique personne et à elle seule, ils soient finalement tentés d’aller voir ailleurs. Le « macabo » tous les jours là, ça les énerve énormément. Alors, il faut varier avec l’igname.

Pour eux, si votre homme ou votre femme vous trompe, c’est juste parce qu’il/elle a eu une envie, un désir sexuel pour un autre partenaire qui lui a fait éprouver un besoin de changement. Il leur arrive donc, -et c’est eux qui le disent hein- de perdre le plaisir intense que leur procuraient leurs tous premiers rapports sexuels.

La femme ou l’homme infidèle, éprouve donc des envies nouvelles. Son désir pour une autre expérience grandit follement; et de peur de tout casser et détruire chez lui/elle, il/elle opte pour le « dehors ». Vraiment drôle!

3- LA ROUTINE SEXUELLE

ReHum! Mes amis Les infidèles, sont trop forts. Je vous assure. Pour continuer de justifier leur sale boulot, ils vous annoncent que, la routine ou les mêmes habitudes sexuelles, sont exagérément mauvaises et dangereuses pour un couple. Cela peut sembler idiot. Mais, pour eux, beaucoup de femmes et d’hommes avec qui ils vivent, par peur de je ne sais quoi ou par manque d’expérience sexuelle ou même simplement par honte du partenaire, ne varient pas les positions au lit, les lieux et les expériences quand ils font l’amour. Et ça les frustre énormément. Tous les jours, la même chose? Vous demandent-ils ahuris!

Ces « coincés » et « déréglés » sexuels, comme eux-mêmes les appellent, s’enferment alors parfois trop rapidement, dans une façon unique et routinière de faire l’amour; et du coup, ils n’osent plus prendre les risques, et sont toujours adeptes de leur fameuse position du missionnaire, qu’ils raffolent tant! Eux, les infidèles, détestent ça.

Pour eux, le plaisir engendre les envies. Et parfois ces envies font naître de gros fantasmes. Les gars et les go « trompeurs » estiment donc qu’il faut bien pimenter les rapports sexuels! Voilà pourquoi ils vont chercher ailleurs, parce que, très souvent, c’est trop monotone et morose dans leurs maisons. Et justement dehors là-bas, disent-ils, ils trouvent des « panthères » très expérimentées et des « loups » très aguerris, qui les envoient vraiment…au 7e ciel!

Voilà là, autant de raisons qu’hommes et femmes infidèles, diplômés en tromperies, vous balancent, arguant que, ce sont ces prétextes fallacieux, qui les poussent ainsi, à tromper leurs partenaires au quotidien.

L’INFIDÉLITÉ, UN COUP DE POIGNARD FATAL POUR TOUT COUPLE!

Et pourtant, découvrir que votre homme ou que votre femme bien-aimés vous a trompés, est douloureux, humiliant et même parfois…sadique. Cela est très difficile à accepter. Qu’on le découvre fortuitement ou qu’elle soit annoncée, l’infidélité éclate comme un orage dans un ciel serein. Métaphores guerrières, vocabulaire catastrophiste… l’infidélité atteint physiquement et ébranle psychologiquement ses victimes.

Elle est souvent très désastreuse, car l’humiliation qu’elle engendre, a parfois été publique, jetée à la face des proches, voire du monde, ajoutant ainsi une blessure d’orgueil, d’amour-propre à la blessure d’amour-eros, souvent trop profonde. Les victimes se sentent alors mortes-vivantes, comme des zombies.

Messieurs et Mesdames les infidèles, sachez donc que, tromper son partenaire, est un coup de poignard fatal, un foudroiement, une destruction intérieure, un vrai champ de ruines. Deuil des illusions romantiques, reconstruction d’une estime de soi solide, remplacement des rêves par une lucidité nouvelle, acceptation d’une vie intime faite de pépins et de pépites… vous avez beau justifier vos infidélités, elles demeureront, une épreuve trop douloureuse à surmonter, pour ces hommes et femmes que vous punissez par votre gabegie indigeste.

Si cela fait surtout tant mal, c’est aussi parce que le couple et la fidélité sont des valeurs refuges contemporaines. Ils méritent donc d’être préservés et respectés, absolument hein!