Cameroun, Jeux Universitaires Bamenda 2017: quand l'Etat prime l’innovation :: CAMEROON La compétition intellectuelle qui a constitué l’une des particularités des jeux, et qui va certainement se perpétuer, a permis de mettre en exergue ce que l’on y a institué, établi et consacré, « Génie et Talent de l’Etudiant Camerounais(GTEC) ».

#GénieBiomédical Toutes les institutions présentes à Bamenda, ont ainsi livré le match de l’intelligentsia. Elles ont rivalisé d’adresse en termes d’innovation de recherche aussi bien dans les domaines de nouvelles technologies que variés. « Les jeux étaient un meilleur prétexte pour valoriser le génie créateur des étudiants camerounais. Nous l’avons expérimenté et cela a porté des fruits. Pour les prochaines occasions, il faut réfléchir sur d’autres formules qui vont allier innovation et contexte national ou sous régional», a indiqué un responsable de la compétition.

Parmi les institutions, l'Université des Montagnes, considérée comme petit poucet, s’est positionnée comme l’un des leaders en la matière. La montagne du savoir a remporté l'un des prix de l’innovation scientifique.

Le film

Plusieurs catégories étaient donc en lice. Le projet qui remporte dans la catégorie science de la santé, a été présenté par Njotchui Mbakop Oscar Franck étudiant en master 1 Génie Biomédical (GBM1) à l’UdM. Ce qui a valu une prime de l'excellence académique « offerte par le Président de la République d'une valeur de 1.000.000 Fcfa ». Le jury explique que l’étudiant qui a étalé son grand talent, a fait preuve de bravoure et d’abnégation lors de la présentation. C’était un "concentrateur d'oxygène", un dispositif médical permettant de subvenir aux besoins en oxygène, des patients souffrant d'insuffisance respiratoire.

L'UdM était représentée par 5 étudiants de la filière pharmacie, informatique et génie biomédical, qui ont présentés 4 projets. La compétition c'est faite en 2 étapes tout au long de ces jeux, entre autres : une phase de présélection où les membres du jury passaient dans chaque stand pour que les étudiants présentent leurs projets. A la fin de cette première étape aucun résultat n'a été publié. La deuxième phase s'est déroulée de la même façon que la première mais était constituée de ce qu'ils ont qualifié de " Grand jury ".

C’est dire que les jeux de Bamenda, où personne ne s’attendait à un tel succès, sont allés au-delà des attentes.