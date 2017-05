Cameroun,Journée Internationale de la liberté de la presse : l’UPF cautionne-t-elle le musellement des médias ? :: CAMEROON Ce 03 mai 2017, l’Union Internationale de la Presse Francophone a choisi la ville de Bafoussam pour célébrer la 23e édition de la journée consacrée aux professionnels des médias. Dans la démarche, un hic a dû tout foirer.

#PresseRégionale « Nous joindre à la communauté internationale pour magnifier cette journée était une heureuse initiative. L’idée d’organiser une conférence avec différents exposés, était la cerise sur le gâteau. Tout cela contribue à renforcer davantage nos capacités et à nous recycler », reconnait un journaliste qui n’a pas voulu décliner son identité. Pour continuer, il fulmine ne pas comprendre pourquoi une commune du Département du Ndé « réputée adversaire de la presse qui ne l’acense pas, a été conviée à cette messe. L’on dirait que comme d’habitude, elle a corrompu l’UPF pour bénéficier de sa participation. La mairie de Bangangté a exposé sur la décentralisation, pourtant au-delà de ses sorties médiatiques truffées de mensonges, il est désormais connu de tous qu’elle est une très mauvaise élève en la matière. Bien plus, s’ériger en donneuse de leçon aux médias, est une dérive grave, en se sens que Célestine Ketcha, épouse Courtés avait frappé à mort un journaliste d’une chaine de télévision très respectée chez elle, après lui avoir tendu un traquenard. Récupérer ses bandes, juste parce qu’elle ne voulait pas voir la vérité triompher. Ce sont des actes forts en termes de musellement de la presse qu’il faut dénoncer avec la dernière énergie. La même maire de cette commune avait attrait deux journalistes au tribunal et voulait les voir être condamnés sans les voir être jugés normalement. La maire qu’on dit être reconnue internationalement, est comme une épée de Damoclès posée sur la tête des journalistes. Son mode opératoire c’est qu’elle détient la carotte de sa main gauche et le bâton de sa main droite. Si elle te tend la carotte tu refuses, elle utilise le bâton », assène sous cape, un participant qui semble mieux connaitre le maire de la Commune de Bangangté.

Célestine Ketcha, maire de Bangangté, restée à Bangangté, devait exposer, mais « empêchée pour des raisons indépendantes de sa volonté », c’est son directeur du cabinet qui l’a fait en lieu et place. Sa communication qui a suscité de l’intérêt, portait sur le rôle de la presse dans l’accompagnement des politiques publiques. Dommage que certains confrères l’ont jugée « impertinente et sans portée ». A contrario, Awa Fonka Augustine, Gouverneur de la région de l’Ouest, Aimé Robert Bihina, vice-président de l’UPF, ont touché les préoccupations sensibles des journalistes. Ils ont respectivement communiqué sur « les regards pluriels de l’autorité administrative sur les fonctions de la presse », sur « la presse régionale comme levier de développement local et vecteur de l’unité nationale » et enfin Alexandre Djimeli, chargé de communication à l’université de Dschang a surfé sur le pourquoi de l’existence d’une presse régionale, sa caractérisation, son contenu éditorial et ses perspectives. Toute chose qui a passé de l’éponge sur les fausses notes décriées.

La phase de questions-réponses qui a suivi, était de nature à augurer des lendemains radieux pour la grande famille de la presse régionale de l’Ouest, mais les acteurs du secteur dans la région ont déploré le fait qu’ils n’aient pas posé des questions malgré l’envie qu’ils affichaient. Simplement, se sont les membres du bureau de l’UPF, surtout ceux venus de Yaoundé qui ont eu ce privilège. Ce couac a été corrigé quand le Gouverneur et sa suite ont visité des titres et parutions de la région, phase guidée par les responsables des organes paraissant dans la Région. Au terme, les différents protagonistes ont continué les échanges empreints de convivialité, tout en célébrant le happy-end.