CAMEROUN :: Logements sociaux de Bafoussam : Le Minduh désapprouve les travaux de l’entreprise chinoise :: CAMEROON Alors que la livraison définitive est prévue au mois de décembre 2017, les bâtiments construits par l’entreprise chinoise présentent quelques imperfections. Pour sa part, l’entreprise marocaine donne des assurances.

#DéveloppementUrbain Le langage policé du ministre de l’Habitat et du développement urbain (Minduh) traduit néanmoins sa désapprobation quant à la qualité des ouvrages témoins livrés par l’entreprise de Bâtiment et de travaux publics chinoise. Sans ambages, Jean-Claude Mbwentchou indique que l’Entreprise générale Csyic devra procéder à l’amélioration de ses finitions.

Conditions requises pour la réception de la cinquantaine d’appartements qu’elle doit livrer au plus tard en décembre 2017. A la tête d’une commission interministérielle qui a séjourné à Bafoussam le 29 avril 2017, Jean-Claude Mbwentchou qui était accompagné de la ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Jacqueline Koung A Bessike, de la secrétaire d’Etat en charge de l’habitat, Marie-Rose dibong et du Directeur général de la Mission d’aménagement et d’équipement des terrains urbains et ruraux (Maetur), Louis-Roger Manga, a néanmoins marqué son satisfecit sur l’état d’avancement des travaux sur le site de Kouekong.

Cent logements doivent y être construits dans le sillage du Plan d’urgence triennal pour l’accélération de la croissance économique (Planut). Selon le ministre de l’Habitat et du Développement urbain, la partie chinoise enregistre un taux de réalisation de 95 pour cent dans l’implémentation des quatre blocs R+2 qu’elle a la charge de construire.

Deuxième adjudicataire de ce projet qui à terme doit doter la ville de cent logements sociaux, l’entreprise de Btp marocaine Alliance en est à la phase préliminaire. Face à la délégation interministérielle, elle rassure. «Le chantier sera livré à temps». L’entreprise entend par ailleurs intégrer le maximum de matériaux locaux dans la construction des ouvrages attendus au mois de décembre 2017.

Question, selon ses responsables de compter parmi les meilleures réalisations attendues dans le cadre des 1500 logements dont veut se doter le Cameroun. Attendue dans la perspective de la Coupe d’Afrique de 2019 dont la ville de Bafoussam doit accueillir une poule, les voies de contournement du stade Omnisport éponyme restent inexistantes.

Au terme de sa visite des lieux, le ministre de l’Habitat et du Développement urbain convient de la nécessité d’accélérer les procédures en vue de leur réalisation effective. Avant, il faudra évaluer les riverains et procéder aux indemnisations.