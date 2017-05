ALLEMAGNE :: Cameroun,L’entrepreneuriat et le leadership de la femme: l´association "Women for Knowledge" organise le 17 Juin à Francfort le forum "Phenomenal women, Empowerment Stage": un forum comme celui-ci, il fallait bien le créer. Et c´est à l´association à but non lucratif basée à Francfort en Allemagne, WOMEN FOR KNOWLEDGE présidée par Corine YONKÉ, qu´incombe cette noble mission de réunir de personnes aux riches backgrounds qui à travers leur travail, leur engagement sociopolitique, leur créativité et leur entrepreneuriat œuvrent pour le mérite et inspirent.

#WomenForKnowledge A ce forum sont invités hommes et femmes consacrés à la cause féminine, ceux là qui ont transformé leur passion en profession et ont pris leur destin en main afin de marquer positivement le monde de leur empreinte.

Pour la petite histoire, l´association WOMEN For KNOWLEDGE a vu le jour en 2009, sous la houlette d´un groupe d’étudiantes, d´universitaires et de jeunes professionnelles désireuses de partager la connaissance et l´information relatives à leurs expériences et aux questions d´intégration en Allemagne. Beaucoup de ces jeunes dames se trouvaient à l´époque en fin d´études ou en début de carrière professionnelle. Voici en filigrane les thèmes qui constituent la toile de fond de cette structure: le partage de connaissances, les échanges sur les opportunités d’emploi, la création et l’entretien d´un club du livre, l´encouragement de la créativité, la création d’entreprises, les débats sur les thèmes de société.... Pour atteindre ces objectifs, différentes activités sont menées sur le terrain, entre autres les ateliers de travail, les conférences-débat, les séminaires, les dîners, les rencontres culinaires, sans oublier les soirées de gala...

Rendez-vous est alors pris pour le 17 Juin à Francfort pour une conférence riche en thèmes sous la houlette de panélistes aux parcours admirables: des expositions, des ateliers de création, de la musique, de la présentation et dédicace de livres, de la projection cinématographique, des échanges avec les femmes chefs d´entreprise... le tout couronné par un dîner.

Forum: Phenomenal women, Empowerment Stage

Date: 17 Juin 2017

Lieu: Mertonstrasse 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Bockenheim



Pour plus d´informations, veuillez consulter: https://www.facebook.com/events/1862150954028110/