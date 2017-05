CAMEROUN :: Un réseau d’agresseurs démantelé à Yaoundé :: CAMEROON Six individus spécialisés dans les vols à bord des taxis sont en garde à vue à la police judiciaire.

#DivisionRégionale Depuis le 23 avril 2017, la brigade de recherche de la Division régionale de la police judiciaire du Centre (Drpj) a mis fin au parcours d’un gang de six individus spécialisés dans le braquage à bord des taxis.

Les six malfaiteurs essentiellement constitués des repris de justice sont actuellement en garde à vue dans les locaux de la Drpj, où ils attendent d’être déférés au parquet. Ce groupe de présumés malfrat est constitué de : Roméo Sampabot 34 ans, Daniel Nkpwang 30 ans, Jean Jacques Ekongolo 41 ans, Etienne Atangana 37 ans et Martin Enyegue 31 ans.

Dans ce gang, il y avait un chauffeur de taxi, considéré comme le chef de gang. Les malfrats en question opéraient tous les jours dans plusieurs coins de Yaoundé, notamment entre 18h et 22h. Romeo Sampabot, chauffeur en question prenait le taxi vers 18h chaque soir. Une fois en possession du véhicule, le chef de gang choisissait trois membres avec lesquels il partait en opération. Le taxi était remis chaque fois aux environs de 22h au propriétaire qui bénéficiait également d’une somme de 25.000 comme gain.

Après le vol c’est aux alentours du lac municipal qu’ils allaient abandonner leurs victimes. Selon les informations recueillies à la Drpj, ces malfrats avaient comme principale cible des femmes. Les policiers expliquent que, les malfrats agressaient entre quatre et huit victimes chaque soir. Leur butin s’élevait entre 90.000 et 150.000F.Cfa à la fin de leur opération, sans compter des téléphones portables, des laptops et des bijoux qu’ils arrachaient chez leurs victimes.

Le véhicule à usage taxi avec lequel les malfrats perpétraient leur coup est actuellement gardé au parking de la Division régionale de la police judiciaire pour le Centre. Chaque fois que les agresseurs descendaient pour une opération, ils prenaient le soin de changer l’immatriculation de leur véhicule. Selon Aimé Raymond Evina, le chef de la Division régionale de la police judiciaire du Centre, le nommé Roméo Sampabot avait déjà été interpellé en 2015 pour les mêmes faits, toujours par les éléments de la Division régionale de la police judiciaire.

Alors qu’il avait été déféré au parquet, Roméo Sampabot sera remis en liberté contre toute attente. Au moment de son exploitation ce malfrat a déclaré qu’il entretient des bonnes relations avec certains magistrats au parquet du tribunal de première instance de Yaoundé, Centre administratif. La Drpj a été saisie de cette affaire à travers plusieurs plaintes déposées par les victimes