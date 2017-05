CAMEROUN :: La Fnac à Douala :: CAMEROON Avec l’ouverture d’un magasin, les amateurs de livres et autres guettent les dernières sorties.

#Présence De Un magasin Fnac à Douala ? Cette promesse est devenue réalité avec son ouverture jeudi 27 avril 2017 dès 9h au Kadji Square à Bali. Au lendemain de son inauguration officielle par l’Inspecteur général des services du gouverneur de la région du Littoral, Aboubakar Njikam.

En présence de Théophile Eyango, représentant du ministre des Arts et de la Culture, qui a assuré que la chaine de magasins française spécialisée dans la distribution de produits culturels et électroniques vient répondre à une mission du gouvernement : assurer l’épanouissement culturel et intellectuel des citoyens camerounais.

Parlant d’épanouissement, l’ouverture de ce magasin – premier de l’enseigne en Afrique centrale – est une véritable aubaine pour les consommateurs, qui prenaient des chemins tortueux pour se fournir depuis l’Hexagone. C’est le cas de Catherine D. :

« J’avais besoin d’un Smartphone fiable et je suis allée sur le site de la Fnac. Ils étaient en promotion. J’ai envoyé les références à ma sœur à Paris. Un ami à elle venait au Cameroun. Pour qu’il accepte d’acheter le portable, ma sœur a dû se porter garante de ma probité. Et une fois qu’il a effectué l’achat, j’ai versé l’argent à son frère à Douala. »

Autre témoignage, celui de Julien M., qui apprécie cette présence de l’enseigne au Cameroun : « C’est un pas important, je vais maintenant me fournir sur place. Je suis un grand consommateur de produits de la Fnac, surtout les livres et les CD originaux. En général, je profitais d’un voyage professionnel en Côte d’Ivoire ou en France. Et je dressais la liste de tout ce que je veux acheter. Ou je profitais du déplacement de quelqu’un. La dernière fois, j’ai demandé à un ami de me rapporter le dernier album du jazzman Marcus Miller.

Et quand moi j’y suis allé, il a demandé le Best of de Jacques Brel. » Marc Alexandre N. espère lui avoir à portée de main les dernières sorties occidentales.