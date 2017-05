   France-Cameroun- Diaspora: MONI BILE dans "LE BOEUF-BOURGUIGNON de JACKY MOIFFO" (1ère partie)

Marié et papa de trois enfants(2 filles et 1 garçon) dont il est fière des différents parcours et réussites, l'Homme qui aura bientôt 60ans, même s'il ne les fait vraiment pas, avoue devoir beaucoup à Thérèse, la femme de sa vie et mère de leurs trois enfants, véritable socle de la famille et femme sans qui le monde n'aurait jamais eut le talentueux artiste qu'il est, et aussi à son grand ami et frère Ben DECCA qui a toujours été présent pour lui durant toutes ces années. C'est d'ailleurs ce dernier qui s'occupa de Thérèse lors de la venue au monde de Fabiola, leur premier enfant, alors que Moni Bilé était à l'étranger pour un besoin professionnel. Le dire dans "le Boeuf-Bourguignon" est une façon, pour l'Homme aux belles lunettes, de rendre un vibrant hommage à Ben,son frère et ami, quelqu'un qui a toute son admiration.

REAGISSEZ A CET ARTICLE AVEC FACEBOOK

Chers intervenants, Depuis quelques temps, les débats sont devenus houleux dans les réactions sur votre site Internet Camer.be. Si votre site se veut un lieu de débats, cet espace n’est pas, et ne sera jamais, la tribune des injures à caractères tribales,racistes, antisémites et même des injures personnelles entre certains lecteurs qui se connaissent aussi bien de façon épistolaire que physique. Nous traquerons désormais des réactions comportant des injures et, à chaque réaction malveillante, nous n'hésiterons pas à bannir définitivement et sans recours les auteurs tout en les excluant sans réserve de notre base de données. Email @ Mot de passe Commentaire Envoyer Nom Prénom Pseudo Email @ Mot de passe Confirmation Enregistrer