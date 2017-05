ÉTATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: WILLY MIX PLACE LA FASHION NGHT SM D'ATLANTA SOUS LE SIGNE DE LA CULTURE :: UNITED STATES Un voyage, un symbole et une stratégie. Disck Jockey très réputé dans le Bénélux , après avoir fait le tour de l'Europe, et plusieurs fois sollicité en Amérique, Willy Mix et sa doublure DJ François ont tenu par leur présence à Atlanta, à honorer celle qui de tout temps est du voyage du Critérium qui se tient tous les ans au mois de novembre. Un voyage qu'il met sous le signe de la culture et rien que la culture. Une culture riche dense et variée qu'il faut simplement promouvoir pour mieux lui donner un sens. En attendant mettre sur pied la stratégie à venir, le Critérium est prévu pour le 11 NOVEMBRE 2017 au Birmingham Palace à Bruxelles.

#UnVoyage