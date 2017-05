Cameroun, Journée internationale de la presse: La déclaration du SNJC du 3 mai :: CAMEROON Ce jour, 03 mai 2017, les membres du Syndicat national des journalistes du Cameroun (SNJC) sont rassemblés, simultanément, en des endroits historiques, sur l’ensemble du territoire national, pour céléber avec les journalistes du monde entier, la journée internationale de la liberté de la presse.

#LeSNJC Malheureusement, ce sont des hommes et des femmes de médias, otages d’un patronat de presse embryonnaire et insoucieux de la reproduction de leur force du travail, victimes d’un système politique arrogant et irrespectueux des normes internationales du travail dument actées par des conventions de l’Organisation international du travail (OIT), et surtout pris dans le tourbillon de la répression active, à travers, emprisonnements, arrestations, séquestrations, intimidations, déni de justice, mensonge d’Etat avec obligation de silence « patriotique », corruption, autoflagellation en bandes organisées. Ic, et aujourd’hui, empruntant au thème choisi par les instances internationales, à savoir, « Des esprits critiques pour des temps critiques », nous, membres du Syndicat national des journalistes du Cameroun, honorés et boostés par l’arrivée dans notre pays, du président de la Fédération africaine des journalistes, Waheed Odusile, rappelons à toutes les autorités compétentes, que le SNJC est la plus grande organisation professionnelle des journalistes au Cameroun et dans toute l’Afrique centrale, inclus l’Angola, et la RDC.

Pour cela, le gouvernement camerounais doit prendre en compte toutes les revendications du SNJC, qui est un syndicat bénéficiant des dispositions pertinentes des conventions 87 et 98 de l’OIT, syndicat affilié de la Fédération internationale des journalistes, la Fédération africaine des journalistes et l’Union des syndicats professionnels de la presse d’Afrique centrale. Mieux encore, le SNJC a adhéré à la Charte universelle des journalistes signée à Munich en Allemagne en 1971.

Sous l’article 1 du chapitre des devoirs, il est écrit que le journaliste doit « Respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité ». Sous cet article, le SNJC a demandé à connaitre la vérité et demande à connaitre la vérité sur l’affaire Ahmed Abba. Le gouvernement nous oppose tantot l’esquive, tantôt les menaces, tantôt la délation, et finalement rien de matériel.

Ce 3 mai 2017, nous tenons à dire aux journalistes, à tous les citoyens du Cameroun et aux pouvoirs publics que :

* Le SNJC est un syndicat respectueux des lois et de toutes les institutions légales du Cameroun.

* Le SNJC est respectueux des institutions judiciaires du Cameroun

* Le SNJC est solidaire des forces de défense et de sécurité qui défendent notre patrie et notre peuple aux frontières Nord et Est.

* Le SNJC assume sa responsabilité sociale en instruisant ses membres au respect des règles d’éthique et de déontologie professionnelles.

* Le SNJC est un syndicat apolitique

* Le SNJC est contre les sanctions illégitimes du Conseil national de la Communication créé pour servir le régime de déni de justice.

* Le SNJC est contre une commission de la carte de presse créée pour contrôler la presse et orchestrer sa déstructuration par des fonctionnaires aux ordres. Le SNJC est contre la pénalisation et pour la dépénalisation des délits de presse.

* Le SNJC est pour la liberté de la presse

Vivle le SNJC

Vive la liberté de la presse

Vive le Cameroun