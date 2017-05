Cameroun: L'intégralité du discours du 26 avril dernier à la nation de Jean Blaise GWET :: CAMEROON Le président du Mouvement Patriotique pour le Changement du Cameroun (MPCC) Jean Blaise Gwet a donné un point un presse à Yaoundé le 26 avril dernier. Au cours de cette conférence de presse, l’homme d’affaires plus connu pour ses activités de distribution de lampes solaires et autres appareils électro-ménagers a officiellement annoncé sa candidature pour succéder à Paul Biya à la tête du Cameroun lors de la prochaine élection présidentielle. L'intégralité de son discours

#PeupleCamerounais Messieurs, Mesdames les Ambassadeurs

Cher Journalistes, Hommes des Médiats

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs

Chers Invités, Chers Camarades,

Bonjour

Réuni ici ce jour, vous m’offrez une occasion solennelle de m’adresser en priorité au Peuple camerounais, ce peuple bien-aimé qui m’a donné le jour, ce peuple que j’aime de tout mon cœur, ce peuple courageux, entreprenant, travailleur, ingénieux et ambitieux, ce peuple qui n’a cessé d’endurer des peines, des haines, des tempêtes de la discrimination ethnique et l’irresponsabilité de la politique du ventre.

J’aimerais vous dire que l’heure du changement est arrivée, et que son avenir s’annonce glorieux. En gardant la tête haute et l’espoir de voir des lendemains meilleurs, vous avez eu raison.

Vous cherchiez un homme, vous attendez maintenant et tout de suite une nouvelle génération d’homme politique, dans vos communes, dans vos mairies, au parlement, au sénat, ainsi que dans toutes les administrations publiques et parapublique, ceci, dans un nouvel élan de solidarité, dans une nouvelle vision d’amour, de partage, de tolérance, d’unité nationale.

Oui, je suis prêt à êtrela locomotive de ce changement. A cet effet, Je déclaresolennellement devant Dieu,devant tout le peuple

camerounais et devant vous tousici présent, qu’à partir de ce jour, je suis Candidat à la prochaine élection présidentielle de 2018.

Notre pays ne redoute plus le changement, mais, il l’attend depuis des années et c’est chacun de nous, qui allons l’incarner, dans une nouvelle vision de la politique, ENSEMBLE. Oui, disons plus clairement une nouvelle manière de gérer autrement le Cameroun, ses fils et filles, son pétrole, ses diamants, ses richesses multiformes, mais surtout l’ensemble de ses richesses humaines, culturelles, politiques économiques et sociales.

L’espoir doit renaître. Nous devons redonner espoir à chaque camerounais. La peur du changement doit impérativement disparaître, car elle bloque toute avancée significative de notre cher et beau pays.

Je suis un homme de paix et de dialogue. L’emblème de mon parti politique le MPCC, est la colombe signe de paix. Si le peuple camerounais me choisit en 2018 pour diriger son destin,

• je m’engage à préserver la paix et la cohésion sociale. La paix et la stabilité sociale de notre pays sont indispensables pour assurer un développement économique, social, culturel et politique durable. Elles ne sont pas seulement absence de conflit, mais aussi l’existence de conditions de vie permettant à chaque citoyencamerounais de s’épanouir et de vivre en harmonie.

Je ne ferai aucune chasse aux sorcières :

• Je suis pour, un statut spécial de tout anciens Chefs d’Etat camerounais et leurs familles. Ceux-ci doivent continuer à bénéficier de tous les honneurs que mérite tout Homme d’État de la nation. Les anciennes Premières Dames auront tout le soutien de l’Etat pour continuer à œuvrer en faveur des plus démunis à travers les

Fondations qu’elles ont créées. Il en sera de même, pour tous les autres anciens grands commis d’État et leurs familles.

• Je suis pour, la réhabilitation des droits de l’Ancien Président le regretté S. E Hamadou Ahidjo et ceux de sa famille. Dès les premiers mois de ma prise des fonctions, j’assurerai personnellement et si possible j’irai moi-même ramener, sa dépouille et sa famille en terre natale, suivi d’un deuil national et des obsèques que mérite la dépouille de tout chef d’État.

• Je suis pour, la libération de tous nos frères et sœurs qui sont en prison pour des raisons politiques ou d’opinion.

• Je suis pour, la libération dès ma prise de fonction, de tous mes frères et sœurs emprisonnés dans le cadre de l’opération épervier, et de tous ceux emprisonnés pour des raisons économiques à la condition qu’ils rétrocèdent à l’État du Cameroun, les avoirs et biens volés au peuple camerounais. Le plus important pour moi et le plus urgent, n’est pas de les voir derrière les barreaux, mais de récupérer les sommes détournées pour créer des industries et donner du travail à nos chômeurs.

• Je suis pour, une Monnaie Africaine.

• Je suis pour, la double nationalité. Il est temps de faire rentrer à la maison, tous nos frères et sœurs exilés, toute la diaspora et talents camerounais expatriés, qui souhaitent participer à l’œuvre de construction nationale.

• Je suis pour, une élection à deux tours.

• Je suis pour, un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois.

• A nos vaillants soldats, je voudrais ici solennellement féliciter votre engagement, votre courage, le sens du sacrifice qui vous habite à

défendre cout que cout, contre vos vies, l’intégrité et la souveraineté de notre nation. A tous ceux des soldats morts pour la défense de notre patrie, je voudrais ici solennellement saluer leur courage, leur mémoire, et présente toutes mes condoléances aux familles attristés.

• A mes frères et sœurs anglophones, je voudrai vous dire combien notre père : le Cameroun, nous aime tous uni. Soyons en fier et restons soudé. Il a épousé10 femmes qui sont chacune, une de nos dix régions dans lesquelles vivent environs 25 000 000 d’enfants que nous sommes tous. Comme dans toute famille Polygamique, je suis certain que nous trouverons la raison de continuer à vivre ensemble et uni dans le dialogue,sans jamais nous séparer.

Je m’engage désormais à descendre sur le terrain, à vos côtés, pour qu’ensemble, nous jetions des bases, nouvelles du vivre ensemble,afin de trouver des solutions justes et durable, pour l’ensemble de notre peuple, pour l’intérêt et l’honneur de la patrie et surtout pour la sauvegarde de notre unité nationale.

Oui, frères et sœurs, le Cameroun se trouve au centre de la mondialisation. Sa position géostratégique lui ouvre les portes d’un monde meilleur pour chaque camerounais. Face aux défis mondiaux, l’immobilisme politique de notre peuple, nous impose plus que jamais, à une nouvelle dynamique qui chassera les peurs et renforcera les espérances de chaque fils et fille de ce pays.

Bientôt 60 ans après notre indépendance, restons éveillés frères et sœurs, ayons le courage de voir la vérité en face, de regarder les problèmes du Cameroun, et de tous ses enfants dans les moindres détails. Ensemble, je sais que nous pouvons le faire,nous allons le faire, et nous allons réussir.

Aujourd’hui plus que jamais, avec raison, tous les Camerounais sans exception,aspirent au changement.

Ce qui fait peur aux Camerounais, ce n’est pas le changement. C’est le manque de solutions alternatives qui éclaire leur chemin et leur avenir.

Ce qui effraie les camerounais c’est surtout l’impression que la classe politique actuelle est incapable de maîtriser les interactions, et les interdépendances des phénomènes sociaux politiques, culturels et économiques qui minent notre Nation, et quipoussent notre peuple aujourd’hui à la révolte.

Ce qui effraie les camerounais, c’est cette malédiction du système qui tue, qui écarte, qui écrase, et qui emprisonne ses propres enfants, en nous donnant l’impression, que le changement dans notre pays, est pratiquement impossible.

Oui, c’est vraie que depuis plusieurs années dans notre pays, la politique ne passionne plus, et n’intéresse plus personne. Sans plus attendre, sans perdre de temps, au bénéfice de tous et des générations futures, l’heure de se réveiller est arrivée. Ensemble, levons nous.

Je vous rassure que le changement dans notre pays est possible, il nous suffit tout simplement de concevoir et d’appliquer une nouvelle VISION de politiqueENSEMBLE,en changeant radicalement le système politique actuel,par un projet mobilisateur, qui donnera de l’espoir et la chance de réussir à chaque fils et filles de ce pays.

La vision du MPCC, est d’abord et avant tout, un grand dessein pour le Cameroun du 21ème siècle.

Voici comment je le présente :

Le Cameroun est une République, dans laquelle on ne peut pas vivre sans règles, sans valeurs, et d’une manière générale, sans morale.

L’éthique doit s’opposer à l’antivaleur. Et la morale à l’immorale. Seul le mérite doit être légitime. Le nivellement vers le bas, est source d’immobilisme, et d’échec. C’est pourquoi, nous croyons à l’effort qui apporte le changement et qui donne du sens à l’existence.

La justice pour tous, devra être de rigueur sans aucune chasse aux sorcières. L’ouverture et la tolérance, le respect des uns et des autres, doivent être des vertus cardinales qui sou tendent notre politique au plan social et humanitaire.

Le droit à la justice sociale, à l’égalité des chances pour tous, signifie donner la chance à chaque camerounais, de réussir, de prospérer, pour lui-même, pour ses enfantset pour le bien de toute la nation.

Vous avez le droit de réussir, vous avez le droit d’élever vos enfants dans la quiétude, et vous avez le droit de faire prospérer la nation en inventant, un nouveau modèle de vie camerounais, basé sur la justice et la probité.

Ensemble, rentrons dans le concert des nations avec honneur et dignité, dans l’innovation, dans la modernité, pour un Cameroun nouveau. Croyez moi, ce ne sont pas les mots politiciens, mais des mots d’un homme de cœur, qui a tout reçu d’un peuple qu’il aime. Des mots qui ont leur aspiration profonde dans le cœur d’un homme qui est prêt et qui veut en retour servir un pays et son peuple.

Nous devons réhabiliter le travail, comme unique source de création de richesses. Nous devons lutter contre le népotisme, la corruption et toute autre forme d’antivaleurs qui n’honorent pas notre pays. Nous devons rendre la vie accessible à tous et créer un système de sécurité sociale qui aura pour effet d’allonger l’espérance de vie de chacun de nous mais et surtout, celui de nos parents et grands parents.

La richesse est crée par des hommes. Des hommes qui font de l’activité de création, une vertu.

Des hommes qui rejettent l’argent facile et qui aspirent au bonheur par le travail à la sueur de leur front.

Nous devons construire notre pays, en pensant aux générations futures, en laissant à nos enfants un héritage, qui devra accroître leur fierté d’être camerounais.

Le Cameroun a besoin d’un grand mouvement patriotique, qui sache allier le futur et le présent, sans nier les fondamentaux qui régissent notre identité. L’identité d’un pays mûr, qui devra garder et défendre coûte que coûte, toutes options choisies par le peuple pour le bien supérieur de la nation, et de ses concitoyens.

Le Mouvement Patriotique pour le Changement du Cameroun (le MPCC), incarne ce changement. Nous avons besoin de vous tous pour développer ensemble le plus grand mouvement politique et social, accessible à tous les camerounais. C’est maintenant ou jamais, qu’il faut transformer nos rêves en réalités.

Le Cameroun doit devenir un pays moderne. Dans l’arrière plan du pays, dans chaque ville, dans chaque village le changement profond devra faire de chaque camerounais du terroir, un citoyen moderne.

Nous devons avoir une capitale, qui aspire à devenir une mégapole.

Nous devons avoir une industrie industrialisante.

Nous devons avoir une école qui ne génère pas des chômeurs.

Nous devons avoir une agriculture intégrée toujours plus florissante.

Nous devons renationaliser et moderniser certains secteur stratégiques qui pour moi, relèvent de la souveraineté de l’Etat. Eau, Energie, transport ferroviaire.

Nous devons avoir une armée plus forte orientée vers des missions de paix, de sécurité, et de respect du pacte de non agression prôné par les Nations Unies, que nous proposerons et signerons avec tous les pays voisins. La peur doit complètement disparaître dans la sous région.

Je m’engage à procéder à une réforme de nos forces armées et polices au sein desquelles, nous avons des soldats, des policiers, des gendarmes, intellectuels, professionnels, ambitieux et courageux.

Et au plus profond de moi, je garantie de faire passer le Cameroun, du rang d’un pays en développement, à un pays émergeant dans un proche avenir. Impossible n’est pas camerounais

L’occasion est unique et historique, pour ce peuple qui a toujours été déterminé à se frayer son chemin, dans le concert des nations développées. Nous devons lui rendre le pouvoir de discerner et de décider de ce qui est bien pour lui, et de ce qui est mal pour lui.

Solennellement devant toute la nation, à la mémoire de mon regretté Papa, à ma Maman, à tous nos héros morts dans les combats pour la libération de notre continent, à tous nos héros morts pour l’indépendance et l’honneur de notre patrie, j’aimerais leur dire que la flamme du patriotisme qui a jadis brillée dans leurs cœurs, continuera à briller dans ceux des patriotes comme moi-même. Je leur promets de ne jamais trahir leur mémoire, de ne jamais laisserpersonne en marge, et donnerai une place à chacun.

Nous avons besoin de vous tous et maintenant, pour faire ensemble la politique autrement dans notre cher et beau pays.

De votre volonté, de votre détermination, de votre engagement, de vos voix, de vos votes et de votre discernement, dépendra le Cameroun de demain. Il ne doit plus y avoir de voix sans voix.

Vive le Cameroun de demain, vive le changement que nous avons jusqu’ici rêvé, vive le MPCC.

Que Dieu veille sur nous, nous guide, nous accompagne, et protège notre nation et son peuple.

Le Président

Jean Blaise GWET