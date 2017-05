Prof. Vincent-Sosthène FOUDA "En lieu et place de liberté de la presse, nous assistons à ses obsèques au Cameroun " :: CAMEROON Difficile de parler de la liberté de la presse au Cameroun, journalistes paupérisés, battus, embastillés, conduits devant les tribunaux, une agence de régulation voire de restriction des libertés de la presse mise en place le Conseil National de la Communication, les médias au Cameroun sont mis au pas par les hommes forts en l’occurrence le pouvoir en place mais aussi par les nantis. Ce qui reste comme liberté est vendu aux enchères par les détenteurs de la carte de presse, ceux-là sont des francs-tireurs des tueurs à gage, ceux- là pour un plat de riz ne ratent jamais leur cible oui jamais la liberté de la presse n’a été autant menacée dans l’histoire récente de la République du Cameroun.

#HommesForts La récente condamnation du correspondant de RFI au Cameroun en langue haoussa Ahmed Abba à 10 ans de prison et à 50 000 000 Fr CFA ne trompe personne, le gouvernement en place à Yaoundé est obsédé par la volonté de surveiller tout ce qui se dit sur lui et en dehors de lui, le gouvernement veut mettre au bas la presse. Les conséquences ne se font pas attendre très peu de camerounais aujourd’hui lisent, car la mise au pas de la presse a entrainé la perte de confiance des populations aux journalistes, personne ne croit plus à ce qui est écrit. « Ce qui est publié c’est ce que le pouvoir en place veut ou alors ce que les hommes forts veulent » nous confie un sociologue des médias. Plus le temps passe plus le Cameroun devient une prison pour les professionnels des médias parce que le nombre ne rime pas avec la liberté.

Le ministre de la communication pour masquer ses frasques n’hésite plus à désigner les médias étrangers (RFI notamment) comme étant des relais de la secte islamique Boko Al haram et invite les médias nationaux à sensibiliser les populations contre ceux-ci. Voilà pourquoi les unes de la presse camerounaise du 2 mai 2017 étaient particulièrement édifiantes sur l’état d’esprit qui règne aujourd’hui dans le monde de la presse au Cameroun. Pour le ministre camerounais de la communication et porte-parole du gouvernement : « écouter une radio comme RFI c’est faire

ouvertement allégeance à la secte fondamentaliste Boko Haram, c’est prendre position contre son propre pays, c’est exposés les militaires qui chaque jour prennent des risques au front pour défendre l’intégrité et la souveraineté du territoire camerounais. » Le combat est-il pour autant perdu ? Le combat pour la liberté de la presse est aussi le combat pour la liberté politique dans nos pays, les deux sont intimement liés, Alexis Tocqueville disait en parlant de la France et de l’Amérique que la « presse est cette puissance extraordinaire, si étrangement mélangée de biens et de maux, que sans elle la liberté en saurait vivre, et qu’avec elle, l’ordre peut à peine se maintenir. Comme c’est vrai aujourd’hui pour ce qui est du Cameroun. Depuis l’entrée d’Internet dans les foyers camerounais en 2010, gouvernement et presse s’affrontent dans un même combat sur la liberté de l’information, ce combat bien que difficilement fait émerger un espace politique et juridique où les journaux croissent irrésistiblement grâce à la rapidité d’Internet. Internet est donc en passe de devenir au Cameroun un média de masse en dépit des obstacles et du juridisme. Internet a été interrompu pendant presque deux mois dans les deux régions dites anglophones du Cameroun entre le 17 janvier et le 20 mars 2017, c’est la plus longue interruption jamais enregistrée en Afrique mais au final, les pouvoirs publics et la presse surtout cybernétique, par la force des choses, ont été obligés d’admettre un jeu de compromis et de relativité, à l’ombre des violences et des lois liberticides. Ces lois pour citer Montesquieu, traduisent « toujours les rapports entre les réalités sociales » et dont l’ « esprit » naît de multiples causes, « du climat, de la religion, des maximes du gouvernement, des exemples des choses passées, des mœurs, des manières. » Demain, le couvercle de la marmite sautera et sa vapeur suivra les sentiers de la fibre optique.