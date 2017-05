CAMEROUN :: Affaire Xavier Menye Ondo : Un sénateur détourne l’argent de son client :: CAMEROON Chargé d’acquérir un terrain au bénéfice d’un collègue équato-guinéen qui envisageait de faire des affaires au Cameroun, le notaire et sénateur nommé François-Xavier Menye Ondo, croque tout l’argent et use du dilatoire depuis sept ans, protégé par son immunité de parlementaire et ses relations au sein du sérail.

#EdjoAvomoMelchor « C’est une affaire qui écorne davantage l’image du Cameroun auprès de potentiels investisseurs. Vous vous rendez compte, être volé par son propre notaire ? Cela dépasse l’entendement. », commente une source ayant une parfaite connaissance du dossier. C’est pourtant ce qui est arrivé au sénateur équato-guinéen Edjo Avomo Melchor Esono. Intéressé par le potentiel du Cameroun et voulant y investir, l’ancien ministre d’Obiang Nguéma a été roulé par son notaire camerounais. En effet, les 350 millions Fcfa devant servir à acquérir un terrain à Yaoundé ont été croqués par Pierre François-Xavier Menye Ondo, par ailleurs sénateur nommé par Paul Biya.

L’affaire dure depuis environ sept ans. Non seulement, il n’a pas réussi à obtenir le terrain sollicité, mais en plus, Edjo avomo Melchor Esono, cherche en vain à récupérer les fonds mis à la disposition de son confrère camerounais. Un montant d’environ 465 millions Fcfa (selon la victime) si on y ajoute les intérêts ainsi que l’argent investi dans différentes procédures de recouvrement qui s’avèrent jusqu’ici inefficaces. En partie parce que la victime a longtemps privilégié une solution amiable.

C’était sans compter sur la mauvaise foi de son interlocuteur qui ne s’embarrasse pas d’user du dilatoire tout en le nourrissant d’espoir à travers de dizaines d’émails et de lettres. « Cette affaire a trop duré, lui écrit-il dans un mail le 6 septembre 2012. J’ai trouvé quelque chose de bien à Douala, plateau Joss à Bonanjo à 175 000Fcfa/m2 et à Yaoundé à 125 000 Fcfa/m2. Si ça ne convient pas, je préfère te restituer les fonds ». On pourrait presque le croire sincère. Piège dans lequel tombe le sénateur Edjo Avomo Melchor Esono qui va se rendre à l’évidence sur le tard que son confrère camerounais ne joue pas franc jeu dans cette affaire.

Harcelé par son créancier, celui-ci lâche en fin le morceau un an plus tard. « … Cher ami, je comprends ta déception, mais c’est vraiment comme de la sorcellerie. Si c’est ma mort qu’ils veulent, ils ne m’auront pas (sic), écrit-il en septembre 2013. J’ai pris l’argent (350 millions Fcfa !) hier dans la perspective de voyager dimanche comme prévu. Juste le temps de laisser un document chez mon cousin en 30 minutes, le véhicule était cassé, tout le sac (d’argent, Ndlr) emporté. Mais je trouverai une autre solution avant la fin de la semaine », jure-t-il.

Quatre ans plus tard, rien n’a changé. Toutes les voies de négociation sont épuisées. Ministres, députés, relations familiales, amis communs, etc., Edjo Avomo Melchor Esono n’a rien négligé et a mis tout à contribution. Tous butent sur la même chose : la mauvaise foi et l’arrogance d’un homme qui se croit intouchable parce que dit-on, il serait le protégé de la première dame et surtout grâce à son immunité de sénateur. Selon nos sources, une demande de levée de son immunité transmise par la chancellerie équato-guinéenne au bureau du Sénat est restée lettre morte au motif qu’étant un sénateur élu, une éventuelle levée de son immunité devrait provenir du chef de l’Etat.

En attendant donc, Me François-Xavier Menye Ondo que certaines sources annoncent comme un possible entrant dans le prochain gouvernement, peut continuer à vaquer tranquillement à ses occupations et narguer sa victime qui ne s’avoue pourtant pas vaincue. En plus d’une plainte au civil, une procédure au pénal est préparée dans l’optique de la fin de son mandat au cas où son immunité n’était pas levée. Affaire à suivre.