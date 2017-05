Cameroun,Medias : La Sopecam met un nouveau projet en kiosque :: CAMEROON Cameroon business today est le nom du nouveau journal édité par la société camerounaise de presse et d’Edition.C’est devant un parterre d’invité aussi prestigieux les uns que les autres et les autorités de la ville de Douala que Marie Claire Nnana la directrice générale de la Sopecam a présenté ce vendredi 29 avril 2017 à L’hotelLafalaise de Bonanjo le dernier né de la maison.

#CameroonBusinessToday Cameroon business today c’est son nom. Journal d’information et d’analyse économiques de 32 pages toutes en couleur.

Ce journal voit le jour après un constat fait par les professionnel des medias de la sopecam selon lequel très peu de camerounais ont des informations économiques de leurs pays c’est ainsi qu’à la recherche d’un journal qui soit la vitrine économique du Camerounétant donné qu’il y en avait pas sur le marché et que les camerounais même de l’étranger avaient besoin d’un véritablebaromètre de l’économie camerounaise afin d’évaluer les risques ou les avantages réels à investir au Cameroun.

Les équipes de la Sopecam confient avoir mis neuf mois pour la conception de ce « bébé » qui est déjà annoncé comme le chou choude la maison.

Cameroon business today se positionne donc comme la réponseà ces manquements. Avec une parution tous les mercredis, les camerounais pourront y retrouver une information économique fiable et crédible.

Apres Cameroon tribune en 1974, Nyanga en 2006 et Week-end en 2009, Cameroon business todayvient donc en cette année 2017 agrandir la famille Sopecam avec un journal innovant singulier et adapté à son époque puisqu’il sera aussi disponible en version PDF téléchargeable pour ceux des lecteur qui veulent recevoir leur journal dans leur mobile ou dans leur ordinateur. En plus du journal, la soirée de ce vendredi à douala était aussi l’occasion du lancement en simultané du site internet www.cameroon businessbusinesstoday.cm et aussi de l’application mobile téléchargeable gratuitement sur Play store qui permettra à tous les camerounais de transporter leur journal partout et en tous lieux.