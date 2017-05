Cameroun,Douala : La CUD a désormais sa cartographie des risques :: CAMEROON C’est le madame Mbah Acha Rose, le ministre déléguéà la présidencechargé du contrôle supérieur de l’état qui a remis ce précieux document au délégué du gouvernement lors d’une cérémonie qui a eu lieuàdouala ce vendredi 28 avril.

#ContrôleSupérieur La salle Tokoto de la communautéurbaine de douala a revêtu ses vêtements des beaux jours ce vendredi 28 avril 2017. C’était à l’occasion de la cérémonie de remise officielle par madame le ministre délégué a la présidence chargé du contrôle supérieur de l’état de la cartographie des risques de la Communauté Urbaine de Douala .

La cartographie des risques qu’a remis madame Mbah Acha à Fritz Ntone Ntone vise à recenser les risques d’une organisation et a les présenter de façon synthétique et hiérarchisée sous forme graphique. Elle donne par ailleurs aux responsables de l’institution un aperçu des vulnérabilités des processus et leur permet de prendre des décisions éclairées pour prévenir les anomalies et les dérapages.

C’est dans le cadre du programme d’amélioration de sa gouvernance que la communauté urbaine de douala a conclu le 26 novembre 2013 avec les services du contrôle supérieur de l’étatun protocole d’entente visant à développer les compétencestechniques et professionnelles des personnels de la CUD dans les domaines de la gestion et de l’audit de l’ensemble de ses ressources.

La mise en œuvre de ce protocole a permis à la CUD de renforcer les capacités techniques de son personnel sur les thématiques diverses, et se doter d’outils de management et de vérification appropriés, indispensables à une exécution efficace et efficiente de ses activités de gestion et de contrôle. On peut citer entre autres la charte d’audit et le guide interne édités en 2014.

Un nouvel outil élaboré est la cartographie des risques de la CUD. Celui-ci constitue un outil d’aide à la gestion des risques inhérent qui permettra désormais à la CUD de disposer d’un état des lieux global des vulnérabilités potentielles et extrêmes pour l’ensemble de ses champs d’activités. Il permettra à toutes les unités opérationnelles de la collectivité locale dans un premier temps de Visualiser rapidement les risques critiques susceptibles d’affecter gravement leurs activités et leur évolution puis d’identifier les actions préventives et correctives qui doivent être menées en priorité et en fin d’orienter les décisions stratégiques.

Son utilisation a pour but, d’une part de couvrir tous les risques pouvant compromettre l’activité de la CUD, et d’autres part de renforcer le dispositif de mise en conformité des activités de la CUD avec la règlementation, les normes locales et les lois, et de contribuer également à rendre l’institution qu’est la CUD plus performante et efficace.