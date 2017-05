Cameroun,Crise à l’EEC : L’Appel de l’Honorable Marlyse Rose Douala au Ngondo. :: CAMEROON Au nom de la paix, de la solidarité nationale et du Cameroun ma patrie, Oui, au nom du vivre ensemble si nécessaire au développement durable de notre Pays, Je me permets en tant qu’une élue du peuple du Cameroun et en tant qu’une élite impliquée dans ma communauté, de lancer cette supplication à l’endroit de mes pères, les chefs supérieurs Sawa réunis au sein du Ngondo.

#CaseCameroun Majestés, mes précieux Pères

J’ai suivi et vous le savez avec un grand intérêt le débat autour des élections au sein de l’Eglise Evangélique du Cameroun. Je connais les préoccupations légitimes que vous avez présentées lors de la dernière Assemblée du Ngondo.

En écoutant votre plaidoyer avec les oreilles de l’esprit et avec l ‘intelligence sociale requise ; tous sont convaincus de la légitimité de notre cause.

Oui, vous avez raison dans le fond, parce que si l’on se réfère à votre présentation des faits, les accords et les engagements pris par les parties, ne semblent pas avoir été respectés. Vous avez également raison parce que le vivre ensemble c’est le partage, l’équité, la fraternité et la solidarité qui ne se sont pas de exprimés de manière éclatante dans la gestion de la chose querellée.

Mais vous le savez mieux que moi, nous sommes la pierre angulaire de la case Cameroun. Nous avons consentis de nombreux sacrifices pour que vive le Cameroun. Nous avons contribué aux côtés de nos autres frères à la consolidation de l’édification de notre nation.

À l’heure critique de la menacede tentation de repli identitaire aggravée, menace suscitée par certains faits inéquitables, vous devrez une fois de plus faire preuve de stoïcisme et continuer à jouer le rôle fondateur qui a toujours été le vôtre, à savoir veiller sur la cohésion du Cameroun.

Je sais que ce n’est est pas trop vous demander,puisque jusqu’à présent votre rôle est resté constant. Si du fait de notre position géographique, nous avons été les premiers à ouvrir nos portes à l’Eglise, notre responsabilité est totale concernant sa cohésion et sa protection.

Vous avez été offensés dans la chair, mais dans l’esprit j’en suis convaincue vous êtes restés intacts.

Vous seuls pouvez sauver cette situation. Votre attitude hautement fraternelle va certainement susciter un apaisement et une réponse favorable à une sortie de crise.

Je vous remercie mes Pères. Je crois en vous et en vos qualités de Leader. C’est avec humilité que je vous prie de réserver une écoute bienveillante et protectrice à ma supplication.

Que la Paix soit avec vous. Et que Dieuveille surle Cameroun.