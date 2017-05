   Cameroun, Succession des mauvais résultats : Il faut exorciser le Racing club de Bafoussam ! :: CAMEROON

style="width:750px;height:auto;"Ce n’est pas la sérénité dans les rangs du Tout puissant de l’Ouest. Le Racing club de Bafoussam, après douze journées du championnat national de ligue I, se trouve à la lisière de la zone de relégation, suite à une succession de mauvais résultats qui font perdre la quiétude quant à la survie du club en division d’honneur. Après la lourde défaite de deux buts à zéro le weekend dernier face à Unisport du Haut-Nkam à Bafoussam, toutes les énergies se sont réunies pour la rencontre de ce Dimanche, 30 Avril 2017, cet autre derby régional face à Feutcheu Fc de Djiko Bandjoun. Malheureusement pour l’équipe hôte, le Racing, le Dieu de la victoire n’était pas au rendez-vous. Le club du capitaine Feutcheu l’a contraint au partage des points, en imposant un match nul de 2buts partout. C’est pratiquement le même fait des rencontres précédentes qui s’est produit côté Racing, qui a mené au score par 2buts à 0 avant la 20e minute de la rencontre avant de se faire rattraper par les visiteurs. Alors qu’on s’apprêtait déjà à vivre un festival des buts côté Tpo

#SemaineDernière Les échauffourées ont commencé dans les gradins avant la fin de cette rencontre. Et au coup de sifflet final de l’arbitre central, les supporters ont envahi l’aire des jeux, menaçant de porter main sur l’arbitre qui, pour eux, serait à l’origine de la défaite à cause de certains manquements. Il a fallu en effet l’intervention des forces de sécurité pour canaliser les humeurs qui allaient déjà dans tous les sens. D’aucuns n’ont pas manqué de pointer le doigt accusateur sur le président du club de Djiko, le capitaine Feutcheu qui jouait en même temps le rôle du coach dans les tribunes. Lui qui, selon certaines mauvaises langues, est compté parmi les dirigeants des clubs qui mettent les moyens en jeu, au point d’acheter la conscience des arbitres pour bénéficier de quelques faveurs. Des erreurs d’appréciations, il y en a eu, certes. Mais l’on ne saurait indexer l’arbitrage comme raison de la défaite, puisque plusieurs fois, les joueurs de Racing ont eu l’occasion de tuer le match, mais ont refusé de le faire.

Le problème est ailleurs

Toutefois, s’il ya ce qui fait à ce jour l’unanimité au sein de la grande famille des supporters, c’est bien la qualité des jeux déroulés par les joueurs du TPO. Ils ont démontré à la faveur de cette 12e journée une fois de plus leur suprématie devant la sélection de Feutcheu. C’était pareille la semaine dernière devant le flambeau de l’Ouest où le Racing dit-on avait une possession de balle de plus de 70%, mais qui a réussi quand-même à se faire battre sur ses propres installations. De plus en plus en plus, les supporters brandissent la menace contre le coach et réclament sa tête. Pour eux, il est la principale cause de ces résultats, même si les plus honnêtes trouvent que le Racing manque d’argent de fonctionnement. Au cours de sa sortie officielle la semaine dernière à la faveur de la traditionnelle conférence d’avant-match pour le compte de la 11e journée, le coach Guy Bertin Djepnang est revenu à la charge pour rappeler à qui voulait l’entendre qu’il n’avait pas peur d’être débarqué. « Quand on a la charge d’une équipe, il faut s’attendre à tout », avait-il déclaré face à la menace des supporters. Sans être même débarqué, il semble avoir créé le suspens, en créant une indisponibilité la semaine dernière, certainement pour rester à l’écart et observer les autres faire. Tout au long de la semaine dernière, il n’a assisté à aucun entrainement du Racing, et était pratiquement invisible dans la ville, même si l’on dit l’avoir aperçu la veille de la rencontre contre Feutcheu, il n’était pas sur le banc de Racing. Ce que d’aucuns ont assimilé à une démission. Mais c’est trop tôt d’y penser.

En réalité, la situation de Racing réveille quelques curiosités. Une équipe qui joue et qui marque, mais qui se fait toujours rattraper ! Ainsi, devrait-on croire à l’hypothèse de la magie comme évoquent certains ? Rien n’est à négliger dans ce genre de situation. Puisque le problème de Racing commence véritablement cette saison, après que la ligue ait décidé que les rencontres se jouent au stade Omnisport de Bafoussam, nouvellement construit, et non plus à Bamendzi. On se souvient de cette anecdote qui avait cours dans ce stade la saison dernière, les équipes visiteuses, pour la plupart du moins, refusaient catégoriquement d’entrer dans les vestiaires du stade municipal de Bamendzi, parce qu’il se chuchotait que c’est dans ces vestiaires que se trouvait le pouvoir de Racing. Et lorsque tu y entrais tu pouvais te rassurer de la défaite. Mais doit-on vraiment croire à cette superstition ? On ne saurait refouler entièrement cette hypothèse tant il est vrai que le Racing ne gagne pas à Kwekong. Il est plus que jamais temps d’invoquer les ancêtres Bafoussam afin qu’ils puissent sauver l’équipe du village du déluge.